PSG vende Xavi Simons ao Leipzig e empresta Skriniar ao Fenerbahçe

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira (30) duas negociações: a venda definitiva do meio-campista holandês Xavi Simons para o alemão Leipzig e o empréstimo do zagueiro eslovaco Milan Skriniar para o turco Fenerbahçe até o final da temporada.

Simons, que se transferiu para o PSG aos 16 anos em 2019 vindo das categorias de base do Barcelona, quase não jogou pela equipe da capital francesa. Em 2022 foi emprestado ao PSV Eindhoven, onde explodiu com 22 gols e 12 assistências. Nesse mesmo ano, disputou a Copa do Mundo do Catar.

Simons estava na mira de vários gigantes europeus, incluindo Bayern de Munique e Manchester United, o que torna a contratação uma grande cartada do Leipzig.

"Me sinto muito confortável em Leipzig e honrado pelo grande reconhecimento que recebo no clube", disse Simons num comunicado.

Em 2023, o jogador da seleção holandesa foi emprestado ao Leipzig, que adquiriu agora de forma definitiva os seus direitos numa transferência no valor de cerca de 50 milhões de euros (R$ 305,2 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa francesa.

A saída definitiva de Simons permite o empréstimo de Skriniar, que estava bloqueado devido ao fato de o PSG ter muitos jogadores emprestados.

Skriniar, de 29 anos, não fazia parte dos planos do técnico do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique.

