Trump culpa governos Obama e Biden, e políticas de diversidade por acidente

O presidente dos EUA, Donald Trump, tentou atribuir parte da culpa do acidente aéreo em Washington nesta quarta-feira (29) aos governos de Barack Obama e Joe Biden. Sem provas, ele também tentou relacionar o caso com políticas de diversidade. As investigações sobre as causas do acidente ainda estão em curso, e evidências ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

O que aconteceu

Sem provas, Trump disse que restabeleceu "os padrões de qualidade" para o controle de tráfego aéreo. "Eu mudei os padrões da administração de Obama de medíocre para extraordinário. Depois, quando Biden assumiu, ele piorou. Eu coloquei segurança primeiro. Obama, Biden e os democratas colocam a política na frente", disse, durante coletiva nesta quinta-feira (30).

"Eles, na verdade, surgiram com uma diretiva: 'branco demais'. E queremos as pessoas que são competentes", disse, sem demonstrar provas ou evidências para a afirmação.

Há poucos dias, Trump congelou a contratação de controladores de voo. Logo após a posse, em 20 de janeiro, Trump assinou um decreto que congelava a contratação de novos funcionários federais. A ordem presidencial não se aplicava a militares das Forças Armadas ou servidores que trabalham no controle migratório.

Republicano também tentou relacionar acidente a "políticas de diversidade", derrubadas por ele após a posse. Questionado do porquê desta associação, ele disse apenas que "simplesmente poderia ter sido". "Temos um alto padrão. Tivemos um padrão mais alto, muito mais alto do que qualquer outro", disse.

"A FAA [Administração Federal de Aviação] está recrutando ativamente trabalhadores que sofrem de deficiências intelectuais graves, problemas psiquiátricos e outras condições mentais e físicas sob uma iniciativa de contratação de diversidade e inclusão descrita no site da agência", disse Trump, observando que o programa permitia a contratação de pessoas com problemas de audição e visão, bem como paralisia, epilepsia e "nanismo".

Trump disse que os controladores de tráfego aéreo precisavam ser gênios. "Eles têm que ser talentosos, gênios naturalmente talentosos", ele disse. "Você não pode ter pessoas comuns fazendo o trabalho deles."

No dia 22, o Comitê da Câmara de Transporte e Infraestrutura denunciou a medida assinada por Trump. Em comunicado à imprensa, o deputado democrata Rick Larsen, membro do comitê, disse que contratar controladores de voo é "a questão de segurança número um", de acordo com toda a indústria de aviação.

Em vez de trabalhar para melhorar a segurança aérea e diminuir custos para as famílias trabalhadoras americanas, o governo está escolhendo espalhar falsas alegações [sobre a política de] DEI para justificar esta decisão. Não estou surpreso pelas ações divisivas e perigosas do presidente, mas o governo deve reverter o curso. Vamos voltar à segurança da aviação e permitir que a FAA faça seu trabalho protegendo o público que voa.

Rick Larsen, deputado democrata, membro do Comitê de Transporte e Infraestrutura da Câmara, em comunicado à imprensa

Passageiros e tripulantes morreram

Presidente Donald Trump pede minuto de silêncio antes de falar sobre o acidente aéreo entre o voo da American Airlines e um helicóptero militar Imagem: ROBERTO SCHMIDT/AFP

Presidente confirmou que não há sobreviventes e pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas antes da entrevista. Ele também lamentou a morte de patinadores russos, "pessoas talentosas estavam naquele voo", afirmou. "Sinto muito por isso".

Trump diz que os investigadores ainda não sabem o que levou à colisão. "Temos fortes opiniões e ideias [sobre o acidente]. Estamos todos buscando por uma resposta".

Vamos descobrir como esse acidente aconteceu e assegurar que nada parecido aconteça de novo.

Donald Trump

Ele acrescentou que ouviu as gravações do controle aéreo e voltou a responsabilizar o piloto do helicóptero. "O avião está fazendo tudo certo e no caminho habitual, mas por algum motivo o helicóptero estava na mesma altura e indo em um ângulo inacreditavelmente ruim".

Logo após ser informado do acidente, Trump culpou tripulação do helicóptero militar e os controladores de voo. "O helicóptero estava indo direto para o avião por um longo período de tempo. É uma noite clara, as luzes do avião estavam acesas, porque o helicóptero não subiu, desceu ou virou?".

Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que deveria ter sido evitada.

Donald Trump na rede social Truth

O chefe da Associação Nacional de Controladores de Tráfego Aéreo disse em uma carta aos seus membros publicada online que é "prematuro especular sobre a causa raiz".

Acidente deixou pelo menos 29 mortos

Um avião comercial da American Airlines e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA caíram, na noite desta quarta-feira (29), no rio Potomac após uma colisão aérea perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington DC. O avião transportava 60 passageiros e quatro tripulantes de Wichita, Kansas (ICT) para o Aeroporto Nacional Washington Reagan (DCA). No helicóptero militar, três soldados estavam a bordo.

Autoridades acreditam que todos os ocupantes da aeronave morreram. As vítimas não foram identificadas até o momento e o trabalho de reconhecimento dos corpos é feito por equipes federais e estaduais.

Vinte e nove corpos foram retirados do rio Potomac desde o início da manhã. A informação é dos bombeiros de Washington D.C. Um dos corpos é de um dos militares que estavam no helicóptero. O rio Potomac passa pela capital Washington, além dos estados da Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland.

Mau tempo dificulta as buscas. "É perigoso e difícil trabalhar lá", disse o chefe dos bombeiros, John A. Donnelly, em uma entrevista coletiva. "Não há muitas luzes, 300 equipes de emergência estão vasculhando as águas procurando em cada centímetro para ver se consegue encontrar alguém."

A primeira-dama Melania Trump lamentou o acidente nas redes. "Meu coração está com aqueles impactados pela terrível tragédia da noite passada. Rezo por aqueles que perderam suas vidas tão tristemente, suas famílias e entes queridos, e os primeiros socorristas que trabalharam incansavelmente durante a noite".