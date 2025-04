Última Ceia aconteceu em uma quarta-feira e não quinta, diz pesquisador

A Última Ceia que Jesus Cristo compartilhou com seus 12 apóstolos na noite da Quinta-feira Santa aconteceu, na realidade, numa quarta-feira, segundo afirma um especialista britânico em um livro publicado pela Universidade de Cambridge.

O que aconteceu

No livro, intitulado "The Mystery of the Last Supper" ("O mistério da última ceia"), o professor Colin Humphreys acrescenta mais uma tese a um tema que divide teólogos e historiadores. "Descobri que a 'Última Ceia' aconteceu numa quarta-feira, dia 1º de abril do ano 33", declarou ao jornal The Times o catedrático, da Universidade de Cambridge.



Esse é o problema: os especialistas em Bíblia e os cristãos acreditam que a última ceia começou depois do pôr do sol de quinta-feira, e a crucificação foi realizada no dia seguinte, às 09h00. O processo de julgamento de Jesus aconteceu em várias áreas de Jerusalém. Os especialistas percorreram a cidade com um cronômetro para ver como podiam ocorrer todos os acontecimentos entre a noite de quinta-feira e a manhã de sexta-feira: a maioria concluiu que era impossível

Colin Humphreys



Há uma divergência na narração dos eventos na Bíblía. Os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas dizem que a última ceia foi uma refeição pascoal, enquanto João afirma que aconteceu antes da Páscoa judaica.

"A solução que encontrei é que todos têm razão, mas que se referem a dois calendários diferentes", explica o pesquisador. Ele propõe que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas tenham utilizado um calendário antigo — derivado do sistema egípcio dos tempos de Moisés — em vez do calendário lunar que era amplamente seguido pelos judeus de sua época.

Reconciliando os dois calendários, o professor concluiu que a última ceia aconteceu, na verdade, na véspera da Quinta-feira Santa. O professor, especialista em metalurgia e materiais, acredita que sua hipótese pode ser utilizada como base para estabelecer a Páscoa no primeiro domingo de abril.

* Com informações da AFP.