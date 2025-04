Saiba mais sobre cotas de diversidade regional do edital da TV Brasil

Estão abertas até o próximo dia 5 de maio as inscrições para a chamada pública Seleção TV Brasil, que prevê um investimento recorde de R$ 110 milhões para a execução de obras audiovisuais por produtoras nacionais.

A linha de financiamento voltada à TV Pública, em parceria com a Agência Nacional do Cinema (Ancine) e com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, está organizada a partir de cotas regionais, para garantir a diversidade das obras que serão selecionadas, produzidas e, posteriormente, veiculadas na grade da emissora pública.

Entre as produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro que serão contratadas para a grade de programação da TV Brasil e da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), no mínimo 40% deverão ser de proponentes sediados nas regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste e no mínimo 20% de produtoras da região Sul ou dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Para o diretor-presidente da EBC, Jean Lima, o edital é essencial para ter uma TV com a cara do Brasil.

"A gente vai fortalecer o setor audiovisual por meio de uma política regional. E a TV Brasil será a janela dessa produção toda. Estamos muito felizes em lançar essa política pública, que é uma política pública estruturante e uma decisão de governo que fortalece a TV Brasil, a Ancine e a política do audiovisual brasileiro", destacou Lima.

Edital Seleção TV Brasil

A chamada pública representa o maior investimento da história destinado ao campo público, com valor recorde de R$ 110 milhões, para contratação de, no mínimo, 35 produções independentes de conteúdo audiovisual brasileiro. Os interessados podem se inscrever nas diferentes linhas previstas: infantil, infanto-juvenil, natureza e meio ambiente, futebol feminino, sociedade e cultura, produção e finalização de longas-metragens e produção de novela. Cada uma dessas linhas oferece possibilidades específicas de formatos, podendo ser produções unitárias ou seriadas, com quantidades de episódios e durações variadas.

Processo seletivo

O edital completo está disponível no endereço selecao.tvbrasil.ebc.com.br. As produtoras interessadas terão até 5 de maio para se inscrever pelo site.

O processo seletivo se dará em três etapas subsequentes e eliminatórias: habilitação (checagem da documentação e do material enviados); avaliação preliminar (soma das notas atribuídas aos projetos); e avaliação final de investimento (sessão de pitching com os projetos finalistas de cada linha, avaliados pela comissão de seleção).

Saiba mais acessando a íntegra do edital.