EXCLUSIVO-SpaceX, de Musk, é favorita para construir "Domo de Ouro" antimísseis de Trump

Por Mike Stone e Marisa Taylor

WASHINGTON (Reuters) - A SpaceX, de Elon Musk, e duas empresas parceiras surgiram como principais candidatas a ganhar uma parte crucial do contrato para construção do sistema de defesa antimísseis "Domo de Ouro" prometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disseram seis pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa de foguetes e satélites de Musk está fazendo uma parceria com a fabricante de software Palantir e com a construtora de drones Anduril em uma oferta para construir partes importantes do Domo de Ouro, disseram as fontes.

Em decreto de 27 de janeiro, Trump citou um ataque de mísseis como "a ameaça mais catastrófica que os Estados Unidos enfrentam".

Todas as três empresas foram fundadas por apoiadores políticos de Trump. Musk doou mais de US$250 milhões para ajudar a eleger o atual presidente dos EUA, e agora atua como seu conselheiro especial, trabalhando para reduzir gastos do governo por meio de seu Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).

Apesar dos sinais positivos do Pentágono para a SpaceX, algumas fontes enfatizaram que o processo de decisão para o Domo de Ouro ainda está em estágios iniciais. Sua estrutura definitiva e quem será selecionado para trabalhar nela pode mudar nos próximos meses.

As três empresas se reuniram com as principais autoridades do governo Trump e do Pentágono nas últimas semanas para apresentar seu plano, que envolve a construção e lançamento de 400 a mais de 1.000 satélites ao redor do globo para detectar mísseis e rastrear seus movimentos.

Uma frota separada de 200 satélites de ataque armados com mísseis ou lasers derrubaria os mísseis inimigos, disseram três das fontes consultadas pela Reuters. Não se espera que a SpaceX esteja envolvida no armamento de satélites.

Uma das fontes familiarizadas com as negociações descreveu-as como "um desvio do processo usual de aquisição. Há uma postura de que a comunidade de segurança nacional e defesa precisa ser sensível e deferente a Elon Musk por causa do papel dele no governo."

A SpaceX e Musk se recusaram a comentar se o bilionário está envolvido em alguma das discussões ou negociações envolvendo contratos federais com suas empresas.

O Pentágono não respondeu a perguntas detalhadas da Reuters, dizendo apenas que entregará "opções ao presidente para sua decisão de acordo com o decreto e em alinhamento com a orientação e prazos da Casa Branca".

A Casa Branca, a SpaceX, a Palantir e a Anduril também não responderam a perguntas.

SERVIÇO DE ASSINATURA

Em uma reviravolta incomum, a SpaceX propôs estabelecer seu papel no Domo de Ouro como um "serviço de assinatura" no qual o governo pagaria pelo acesso à tecnologia, em vez de possuir o sistema imediatamente.

O modelo de assinatura, que ainda não havia sido relatado, poderia contornar alguns protocolos de aquisição do Pentágono, permitindo que o sistema fosse implementado mais rapidamente, disseram duas fontes. Embora a abordagem não viole nenhuma regra, o governo pode ficar preso a uma assinatura e perder o controle sobre o desenvolvimento contínuo da tecnologia e os preços, acrescentaram.

Algumas autoridades do Pentágono expressaram preocupação internamente sobre a possibilidade de confiar no modelo baseado em assinatura para qualquer parte do Domo de Ouro, disseram duas fontes à Reuters. Esse tipo de acordo seria incomum para um programa de defesa tão grande e importante.

O general da Força Espacial dos EUA, Michael Guetlein, tem conversado sobre se a SpaceX deve ser a proprietária e operadora de parte do sistema. Outras opções incluem ter os EUA como proprietários e operadores do sistema, ou ter o país como proprietário, enquanto os fornecedores cuidam das operações. Guetlein não respondeu a um pedido de comentário.

O general aposentado da Força Aérea Terrence O'Shaughnessy, um dos principais conselheiros da SpaceX para Musk, esteve envolvido nas recentes discussões da empresa com líderes sêniores de defesa e inteligência, disseram as duas fontes. O'Shaughnessy não respondeu a pedidos de comentários.

Caso o grupo liderado pela SpaceX ganhe um contrato do Domo de Ouro, seria a maior vitória do Vale do Silício no lucrativo setor de contratação de serviços de defesa e um golpe para os fornecedores tradicionais.

No entanto, espera-se que esses fornecedores de longa data, como a Northrop Grumman, Boeing e RTX, também sejam grandes participantes do processo, disseram pessoas familiarizadas com as empresas. A Lockheed Martin criou uma página na web como parte de seus esforços de marketing.

MUITAS PROPOSTAS

O Pentágono recebeu contato de mais de 180 empresas interessadas em ajudar a desenvolver e construir o Domo de Ouro, de acordo com uma autoridade dos EUA, incluindo empresas iniciantes de defesa como Epirus, Ursa Major e Armada. Membros do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca foram informados por algumas empresas sobre suas capacidades, segundo quatro fontes.

O número dois do Pentágono, o ex-investidor de private equity Steve Feinberg, será um importante tomador de decisões para o Domo de Ouro, disseram duas autoridades de defesa dos EUA.

Feinberg foi cofundador da Cerberus Capital Management, que investiu no setor de mísseis hipersônicos de última geração, mas não na SpaceX. Feinberg, que não respondeu a um pedido de comentário, disse que se desfaria de todos os seus interesses na Cerberus quando entrasse para o governo.

Alguns especialistas acreditam que o custo total do Domo de Ouro pode chegar a centenas de bilhões de dólares. O Pentágono estabeleceu vários cronogramas para as estruturas a serem entregues, começando no início de 2026 e terminando após 2030.

A SpaceX está se candidatando para a parte da iniciativa Domo de Ouro chamada de "camada de custódia", uma constelação de satélites que detectaria mísseis, rastrearia sua trajetória e determinaria se eles estão indo em direção aos EUA, de acordo com duas fontes familiarizadas com as metas da SpaceX.

A SpaceX estimou que o trabalho preliminar de engenharia e projeto para a camada de custódia de satélites custaria entre US$6 bilhões e US$10 bilhões, disseram duas das fontes. Nos últimos cinco anos, a SpaceX lançou centenas de satélites espiões operacionais e, mais recentemente, vários protótipos, que poderiam ser adaptados para serem usados no projeto, disseram as fontes.

A Reuters analisou um memorando interno do Pentágono do secretário de Defesa, Peter Hegseth, emitido pouco antes do prazo de 28 de fevereiro para a liderança sênior do órgão, solicitando propostas iniciais para o Domo de Ouro e pedindo a "aceleração da implantação" do projeto.

O prazo poderia dar à SpaceX uma vantagem devido à sua frota de foguetes, incluindo o Falcon 9, e aos satélites existentes que poderiam ser reaproveitados para o escudo de defesa antimísseis, disseram as pessoas familiarizadas com o plano.

Apesar dessas vantagens, algumas das pessoas familiarizadas com as discussões disseram que é incerto se o grupo SpaceX será capaz de configurar eficientemente um sistema com uma nova tecnologia econômica que possa proteger os Estados Unidos contra ataques.

"Ainda não se sabe se a SpaceX e essas empresas de tecnologia conseguirão realizar tudo isso", disse uma das fontes. "Elas nunca tiveram que entregar um sistema inteiro do qual a nação precisará depender para sua defesa."

(Reportagem de Mike Stone e Marisa Taylor, em Washington; reportagem adicional de Joey Roulette em Colorado Springs e Jeffrey Dastin em San Francisco)