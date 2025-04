625 m: ponte mais alta do mundo deve ser inaugurada na China no 2ª semestre

A futura ponte mais alta do mundo está em fase final de construção e poderá ser inaugurada no segundo semestre deste ano. A obra foi erguida na província de Guizhou, uma região montanhosa da China.

O que aconteceu?

A Ponte Huajiang Grand Canyon vai medir 625 metros de altura. Atualmente, o posto de estrutura mais alta do mundo é do Viaduto Millau, na França, que foi construído a 343 metros de altura. A nova ponte também é 200 metros mais alta do que a Torre Eiffel.

Travessia será feita na chamada "fenda terrestre". A ponte liga extremos do Grand Canyon de Huajiang, a pouco mais de 1.000 km da cidade de Shenzhen. O tempo de viagem será reduzido de duas horas para apenas um minuto, segundo a imprensa local.

Ponte suspensa foi feita em treliça de aço. O comprimento total é de 2.890 metros, com estruturas que pesam cerca de 22.000 toneladas. As obras levaram três anos e meio, considerando o início oficial em janeiro de 2022.

Este superprojeto que atravessa a "fenda terrestre" será o primeiro do mundo em ambas as direções. Será mais um projeto histórico para demonstrar a força da infraestrutura da China Zhang Shenglin, engenheiro-chefe do Guizhou Highway Group, ao jornal estatal China Daily

Ponte pode se tornar ponto turístico no país. Há expectativa de construção de um café a mais de 180 metros acima do deck da estrada, além de uma sala com piso de vidro e o salto de bungee jump mais alto do mundo, a 610 metros acima do Rio Beipan.