Lucro da Blackstone no 1º tri supera previsão com desempenho robusto de private equity e crédito

Por Niket Nishant

(Reuters) - A Blackstone divulgou nesta quinta-feira um lucro no primeiro trimestre maior do que o previsto, impulsionado pela receita das vendas de ativos em seus negócios de private equity e crédito.

As incertezas provocadas pelas políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, especialmente em relação às tarifas, provocaram instabilidade nos mercados e diminuíram o apetite por negócios, em uma reversão acentuada em relação ao início deste ano, quando as esperanças de desregulamentação haviam aumentado o entusiasmo.

Mas os resultados da Blackstone enfatizam como os grandes gestores de ativos alternativos podem aproveitar oportunidades seletivas de negócios, mesmo em um ambiente desafiador.

"Estamos bem posicionados para enfrentar o ambiente atual", disse o presidente-executivo da Blackstone, Stephen Schwarzman.

Os lucros distribuíveis, que representam o dinheiro que pode ser usado para pagar dividendos, cresceram 11%, chegando a US$1,41 bilhão, ou US$1,09 por ação, nos três meses encerrados em 31 de março, em comparação com US$1,27 bilhão, ou US$0,98 por ação, um ano antes.

Analistas esperavam US$1,05 por ação, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Schwarzman, um apoiador de longa data de Trump, disse no mês passado que as tarifas poderiam aumentar a capacidade de fabricação nos EUA, embora ele tenha feito essa afirmação antes de o escopo completo das tarifas ser revelado.

Desde então, vários executivos de alto nível aumentaram seus alertas de recessão e pediram ao governo que negocie acordos comerciais.

A Blackstone recebeu US$61,64 bilhões em entradas de capital no trimestre, o que ajudou seus ativos sob gestão a subir 10%, para US$1,17 trilhão.

Cerca de metade das entradas foi direcionada para o segmento de crédito e seguros, que oferece uma ampla gama de opções de financiamento de dívidas para empresas.

Maior gestora de ativos alternativos do mundo, a Blackstone se posicionou como um participante importante no setor de private equity. Empresas que buscam opções flexíveis de financiamento estão recorrendo cada vez mais a empresas de investimento como a Blackstone, em vez de bancos tradicionais.

O braço de private equity da Blackstone teve um forte desempenho, com os lucros distribuíveis do segmento aumentando 13%, para US$564,6 milhões. Os resultados da unidade foram ajudados por vendas de ativos no valor de US$6,5 bilhões.

O setor imobiliário, entretanto, continuou a ser um empecilho, queda de 6%. As taxas de juros elevadas reduziram o valor do portfólio.

(Reportagem de Niket Nishant, em Bengaluru)