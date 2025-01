Quem ganha mais com Neymar no Santos: ele ou o clube? E vem Europa depois?

O futebol brasileiro se alvoroça com a volta de Neymar ao Santos -para jogar, se tudo correr bem, um máximo de 24 partidas em 6 meses.

A quem aproveita mais esse retorno?

PVC não concorda completamente com o consenso de que "o Santos precisa mais de Neymar do que Neymar do Santos". Para o comentarista, Neymar depende do Santos para recuperar seu melhor futebol -mas talvez o Santos, que nas crises pós-Pelé já se reinventou outras vezes, dependa menos dele.

Já Perrone alerta que, na volta do Menino da Vila, o previsível sucesso de marketing não é tudo. Isso de pouco adiantará se não for "coroado por um futebol de alto nível". Para o colunista, tanto o time como seu cria precisam voltar a ser fortes "com a bola nos pés".

Rafael Reis faz as contas e mostra: Neymar, 32, volta ao Brasil em idade mais avançada que a de craques do passado como Ronaldo, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho.

E, diante da expectativa de que um "renascimento" em Santos possa alavancar um posterior retorno de Neymar à elite do futebol, Thiago Arantes informa: o atacante brasileiro não tem mais o perfil desejado pelos clubes europeus de ponta, que hoje preferem investir em craques sub-30 -e sem histórico de lesões.

PVC: O Santos precisa mais de Neymar do que Neymar do Santos? Não é bem assim

Perrone: Santos e Neymar precisam mirar mais rendimento esportivo do que marketing

Rafael Reis: Neymar volta ao Brasil mais velho que Adriano e melhores do mundo

Thiago Arantes: Dá pra voltar? Na Europa, elite ignora 'perfil Neymar' e aposta em jovens

Milly Lacombe: O deslize no vídeo feito para convencer Neymar a voltar

Juca Kfouri: Bem-vindo, sr. Neymar

Renato Maurício Prado: Neymar no Santos será fenômeno maior que Ronaldo no Corinthians

Alicia Klein: Volta de Neymar representa o fracasso dele e do futebol brasileiro

PVC: Santos tem pressa em plano Neymar por possível concorrência da Europa

