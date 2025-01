Testamos babyliss da Philco que custa menos de R$ 100: 'Cachos duram horas'

Sempre gostei de cachear os cabelos, por isso, já testei diversos modeladores de cachos até encontrar o ideal. Em minhas buscas por novidades, achei um modelo da Philco por menos de R$ 100 e resolvi testar.

Me surpreendi com o resultado desde a primeira vez que usei o babyliss: além de esquentar rápido, o produto modelou cada fio em segundos — muito prático na rotina corrida. Confira a seguir o que mais gostei nesse aparelho e alguns pontos de atenção:

O que gostei

Esquenta em segundos. Depois de colocar o produto na tomada e apertar o botão para ligar, em um minuto o babyliss estava quente e pronto para uso.

Modela de maneira uniforme. Usando mechas do mesmo tamanho consegui fazer cachos uniformes e com aspecto natural em segundos.

Duração. Sem usar o spray fixador os meus cachos duraram quatro horas, e com spray duraram oito horas.

Cabo longo e com giro. Com um cabo de quase 5 metros, o produto se mostrou muito flexível para usar em qualquer cômodo. Além disso, o cabo giratório foi muito útil na hora de modelar. Era só virar o aparelho para o lado que eu precisava, e sem muito esforço eu fazia cachos uniformes.

Preço. À venda por menos de R$ 100 e com muitas qualidades, esse modelador é um produto com ótimo custo-benefício.

Antes de usar o modelador: cabelo liso e fino Imagem: Arquivo Pessoal

Pontos de atenção

Temperatura. Por esquentar muito, precisei tomar mais cuidado na hora de colocar o produto próximo a minha orelha e pescoço.

Falta de apoio. A falta de um gancho ou até de um apoio no cabo me incomodou um pouco na hora de segurar o aparelho entre um cacho e outro.



Atenção ao tempo de uso. É preciso ficar atento ao tempo para modelar o cabelo. Dependendo da espessura do seu fio, o tempo determinado pode mudar. Para o meu cabelo, por exemplo, que é que entre fio fino e fio médio, foi de 10 segundos.

O que mudou para mim

Depois desse teste descobri que é possível fazer cachos uniformes e naturais rapidamente. Em menos de 20 minutos consegui cachear todo o cabelo e fiquei feliz com o resultado. Além disso, com esse produto posso fazer cachos em qualquer lugar da minha casa sem precisar me preocupar se o cabo vai chegar ou não.

Após o uso do modelador Imagem: Arquivo Pessoal

Para quem é esse produto?

Indico esse produto para quem gosta ou precisa fazer cachos com praticidade e rapidez. Como esquenta rápido e tem cabo longo, esse produto é indicado para quem não pode perder muito tempo modelando o cabelo.

