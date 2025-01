Trump cai no ranking após posse: quem são as pessoas mais ricas do mundo?

A fortuna de Donald Trump caiu após ele assumir a presidência dos EUA. O republicado passou da 472ª posição na última segunda-feira (20) ao 582º lugar na lista das pessoas mais ricas do mundo. O ranking, organizado pela revista Forbes, foi consultado no início da tarde de hoje (27).

O que aconteceu

Fortuna de Trump caiu US$ 158 milhões (R$ 938 milhões, na cotação atual). Valor passou de US$ 6,7 bilhões (R$ 39,7 bilhões) para US$ 5,8 bilhões (cerca de R$ 34,4 bilhões) em uma semana.

Oscilações acontecem desde o ano passado. Trump perdeu o seu lugar na lista que reúne os 400 mais ricos do mundo em 2024.

Ações de empresa impulsionaram queda. Preços das ações da TMTG (Truth Social, Trump Media & Technology Group) caíram nos últimos cinco dias. Mês também foi marcado pelo lançamento da criptomoeda do político, a $TRUMP.

Quem são os mais ricos do mundo?

Os valores do patrimônio são líquidos e foram consultados na tarde de segunda-feira (27):

1º: Elon Musk - US$ 421,1 bilhões (R$ 2,501 trilhões)

O CEO da Tesla e proprietário do X, Elon Musk, comparece a um comício de Trump em Butler, Pensilvânia, EUA, 5 de outubro de 2024 Imagem: Brian Snyder/REUTERS

Aos 53 anos, o empresário tem como fonte de sua fortuna as empresas de que faz parte: Tesla, SpaceX, xAI e a rede social X.

2º: Jeff Bezos - US$ 246,2 bilhões (R$ 1,462 trilhão)

Jeff Bezos, fundador e ex-CEO da Amazon Imagem: Daniel Oberhaus/Wikimedia Commons

O fundador e ex-CEO da Amazon tem 60 anos e mantém seu patrimônio com a empresa, da qual é presidente do conselho. No começo de dezembro de 2024, ele estava na terceira posição do ranking.

3º: Mark Zuckerberg - US$ 202,5 bilhões (R$ 1,34 trilhão)

Mark Zuckerberg, CEO da Meta Imagem: JOSH EDELSON / AFP

Cofundador do Facebook (Meta), ele tem 40 anos.

4º: Larry Ellison - US$ 211,8 bilhões (R$ 1,255 trilhão)

Larry Ellison, cofundador da Oracle Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

Presidente do conselho da Oracle, ele tem 80 anos e viu sua fortuna reduzir no último mês em US$ 17,2 bilhões (R$ 106,6 bilhões). Antes, estava em segundo lugar entre os mais ricos do mundo.

5º: Bernard Arnault - US$ 199,8 bilhões (R$ 1,184 trilhão)

Bernard Arnault está à frente do grupo LVMH Imagem: Jérémy Barande / Ecole polytechnique

Aos 75 anos, é CEO da LVMH (Louis Vuitton-Moët Hennessy), um império de luxo que reúne 75 marcas de moda, beleza, bebida e joias, como Louis Vuitton, Christian Dior, Fenty by Rihanna, Sephora e Tiffany.

6º: Larry Page - US$ 161,9 bilhões (R$ 959,7 bilhões)

Larry Page (à esq.) e Sergey Brin, fundadores do Google, em foto de 2008 Imagem: Jacob Silberberg/Reuters

Cofundador do Google, o empresário de 51 anos entrou para o seleto grupo dos bilionários com fortuna superior a US$ 100 bilhões em 2021, ao lado de seu sócio Sergey Brin.

7º: Sergey Brin - US$ 154,5 bilhões (R$ 915,9 bilhões)

Sergey Brin, um dos fundadores do Google, em foto de abril de 2024 Imagem: Etienne Laurent/AFP

Um dos fundadores do Google. Tem 51 anos e começou o ano em 7º na lista dos mais ricos.

8º: Warren Buffett - US$ 145,7 bilhões (R$ 863,7 bilhões)

O bilionário Warren Buffett Imagem: Lucas Jackson/Reuters - 08/09/2015

Aos 94 anos, é o principal acionista, presidente do conselho e diretor-executivo da Berkshire Hathaway, multinacional que inclui seguros de propriedades e acidentes, serviços públicos e energia, transporte ferroviário de carga, finanças, manufatura, varejo e serviços. É considerado um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos, com ações na Apple e Coca-Cola, por exemplo.

9º: Steve Ballmer - US$ 126,9 bilhões (R$ 752,3 bilhões)

Steve Ballmer, proprietário do Los Angeles Clippers Imagem: Lucas Jackson/Reuters

Ex-CEO da Microsoft tem 68 anos e tem como fonte de sua fortuna, além da empresa de tecnologia, o Los Angeles Clippers, equipe da NBA, e investimentos.

10º: Amancio Ortega - US$ 116,5 bilhões (R$ 690,6 bilhões)

Amancio Ortega, presidente e fundador do Grupo Inditex Imagem: EFE

Espanhol de 88 anos é dono da Inditex, grupo de empresas como Zara, Massimo Dutti e Oysho. Empresário já ocupou a terceira posição do ranking da Forbes, em 2012.