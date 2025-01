Vale prioriza minério de ferro com maior margem e reduz produção no 4º tri

Por Marta Nogueira e Andre Romani

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A produção de minério de ferro da Vale caiu 4,6% no quarto trimestre ante o mesmo período de 2023, após a companhia decidir reduzir o volume de produtos de alta sílica para priorizar minérios que rendem maior margem, informou a companhia nesta terça-feira.

Uma das principais mineradoras de minério de ferro do mundo, a Vale produziu 85,28 milhões de toneladas da commodity entre outubro e dezembro.

A produção do Sistema Sul, que reúne minas mais antigas e com menor teor de ferro, recuou mais de 40% no quarto trimestre ante um ano antes, enquanto a importante mina S11D, no Pará, atingiu um recorde de produção, destacou a empresa, em relatório de produção e vendas.

Com isso, as vendas de minério de ferro no quarto trimestre caíram 10,1% ante o mesmo período de 2023, para 81,2 milhões de toneladas, o que se refletiu em maiores prêmios.

O prêmio "all in" subiu 2,9 dólares por tonelada ante o terceiro trimestre, totalizando 4,6 dólares por tonelada, com o prêmio médio dos finos de minério de ferro atingindo 1 dólar por tonelada no trimestre.

Apesar do recuo trimestral, a produção total de minério de ferro em 2024 alcançou 327,68 milhões de toneladas, maior volume desde 2019, superando a previsão original que apontava para o intervalo entre 310 milhões e 320 milhões. Em dezembro, a companhia havia publicado previsão atualizada, que estimava 328 milhões de toneladas.

Para este ano, a previsão é produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro.

A mina S11D, no Pará, produziu 23,67 milhões de toneladas no quarto trimestre, alta de 17,5%% na comparação com o mesmo período um ano antes, informou a Vale.

Já o Sistema Sul, que engloba minas nos complexos de Paraopeba e Vargem Grande, em Minas Gerais, produziu 11,24 milhões de toneladas no quarto trimestre, uma queda de 40,7% ante o mesmo trimestre do ano anterior.

A produção de pelotas da Vale no quarto trimestre totalizou 9,17 milhões de toneladas, queda de 6,9% versus igual período do ano anterior, principalmente devido ao desempenho da instalação de Vargem Grande, impactada por manutenções em novembro e dezembro.

O preço médio realizado de finos de minério de ferro no quarto trimestre foi de 93 dólares por tonelada, queda de 21,4% ante o mesmo período de 2023, em grande parte devido ao prêmio médio mais elevado e aos preços maiores de minério de ferro.

METAIS BÁSICOS

A Vale afirmou que a produção de cobre subiu 2,7% em relação ao ano anterior no quarto trimestre, a 101,8 mil toneladas, impactada pelo forte desempenho operacional em Salobo e Sudbury e o ramp-up das minas subterrâneas de Voisey’s Bay.

A produção de níquel avançou 1,3%, sobre um ano antes, totalizando 45,5 mil toneladas, refletindo principalmente a maior produção em Onça Puma após a reforma do alto forno e o melhor desempenho em Sudbury e Voisey's Bay.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)