PGR diz que cabe ao STF decidir sobre acusados de matar Rubens Paiva

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou favorável nesta terça-feira (28) ao STF (Supremo Tribunal Federal) decidir sobre os acusados da morte do ex-deputado federal Rubens Paiva em 1971, durante a ditadura militar.

O que aconteceu

Corte deve decidir se a Lei de Anistia deve ser aplicada aos militares acusados da morte de Rubens Paiva. Em outubro de 2024, Moraes pediu à PGR (Procuradoria-Geral da República) uma análise sobre o processo.

O Ministério Público Federal manifesta-se nos seguintes termos: pelo provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja admitido e examinado no âmbito desse Supremo Tribunal Federal.

Manifestação da PGR

Os acusados são José Antonio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Jurandyr Ochsendorf e Souza, Jacy Ochsendorf e Souza e Raymundo Ronaldo Campos. Os oficiais foram denunciados por homicídio doloso qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e quadrilha armada, conforme documento de maio de 2014.

Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou a denúncia na época e abriu processo contra eles. Foi a primeira vez que foi instaurada no Judiciário brasileiro uma ação penal contra militares por um homicídio ocorrido na ditadura militar. A defesa dos militares alegou, em reclamação no STF, que a denúncia viola a Lei da Anistia.

O caso chegou a ser trancado e arquivado no STF, depois encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, mas estava parado desde 2018. Em abril do ano passado, a apuração foi reaberta pelo CNDH (Conselho Nacional de Direitos Humanos), que fica responsável por ouvir testemunhas, pedir documentos, fazer audiências e produzir relatórios.

Desaparecimento de Rubens Paiva

Ex-deputado foi inicialmente levado para quartel da 3ª Zona Aérea, ao lado do aeroporto Santos Dumont, segundo CNV (Comissão Nacional da Verdade). Ainda de acordo com o relatório produzido pelo grupo, seis agentes conduziram Rubens Paiva em seu próprio carro — um Opel Kadett — ao local, onde ele foi alvo das primeiras sessões de tortura.

Após instalação da FAB, Paiva foi levado para área do Exército. Documentos apreendidos em 2012 com o coronel Júlio Miguel Molinas Dias, ex-comandante do DOI (Destacamento de Operações de Informações) do I Exército, revelaram a entrada de Paiva em 20 de janeiro de 1971 no quartel onde morreria no dia seguinte.

Após desaparecimento, Eunice Paiva iniciou mobilização. Ela e a filha Eliane chegaram a ser levadas ao DOI em janeiro de 1971. Apesar de não ter estado com o marido, Eunice viu o carro de Rubens Paiva estacionado no quartel. Liberada em 2 de fevereiro, ela deu início à luta pelo reconhecimento do crime cometido pela ditadura.

Restos mortais nunca foram localizados. Em 1986, uma denúncia anônima chegou a indicar a localização de uma ossada que pertenceria a Rubens Paiva. Após análise, um laudo indicou que se tratava de restos de um animal. Mas a família de Paiva acredita em pressão por parte dos militares para que o caso não fosse solucionado.

Permanece, no caso, a responsabilidade do Estado em identificar os restos mortais de Rubens Paiva, devolvê-los à família e esclarecer as circunstâncias de sua morte

Comissão Nacional da Verdade, em relatório produzido em 2012

Atestado de óbito de Rubens Paiva foi emitido em 1996. "É uma sensação esquisita sentir-se aliviada", disse Eunice à Folha de S.Paulo à época. O caso é um exemplo de desaparecimento forçado, tipo de situação na qual uma pessoa some de forma permanente e não tem seus restos mortais localizados.