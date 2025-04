Wanna Brito bate recorde mundial no arremesso de peso paralímpico

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) April 23, 2025

"Essa marca já saía desde o ano passado, só que em treinos. Nunca em competição. Acho que, talvez por estar muito à vontade, ela está saindo agora. Depois de Paris [Jogos Paralímpicos], tudo de bom e de ruim já aconteceu e isso me deu muita experiência. Agora está mais fácil", afirmou a atleta.

No arremesso de peso, Wanna já conquistou uma medalha de ouro no Mundial de Kobe (Japão), em maio de 2024, e uma prata nos Jogos Paralímpicos de Paris, no segundo semestre do mesmo ano.