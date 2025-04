Câmara convoca Mauro Vieira para explicar asilo à ex-primeira-dama do Peru

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou hoje a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar a concessão de asilo diplomático à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia.

O que aconteceu

A convocação foi aprovada com uma moção de repúdio e um pedido de auditoria ao TCU (Tribunal de Contas da União). O foco é esclarecer o uso de uma aeronave da FAB (Força Aérea Brasileira) para transportar Heredia do Peru ao Brasil. Ainda não há data definida para o comparecimento de Mauro Vieira à Câmara.

Heredia e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados pela Justiça peruana a 15 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no contexto do escândalo da construtora Odebrecht. Segundo os parlamentares, o asilo diplomático contraria a Convenção de Caracas (1954), que veda a concessão a condenados por crimes comuns — exceto em casos com motivação política evidente.

O presidente da comissão, deputado Filipe Barros (PL-PR), pediu que o TCU investigue se houve desvio de finalidade no uso do avião da FAB. A moção de repúdio, apresentada pelo deputado Tenente-Coronel Zucco (PL-RS), afirma que a decisão do governo "compromete a imagem internacional do Brasil" e representa "custo indevido ao Estado".