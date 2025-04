Professor: desvio mostra falha grave no sistema de cadastramento do INSS

O desvio bilionário do dinheiro de pensionistas e aposentados revela uma falha de grave no sistema de cadastramento e aponta para a conivência do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, afirmou o professor de políticas públicas Samuel Braun, durante participação no UOL News, do Canal UOL.

Então, a gente está diante de um quadro em que grande parte dessa população (são mais de cinco milhões de pessoas) estava sendo lesada mensalmente, periodicamente, nas suas contas. E isso nos aponta para uma grave falha no sistema de cadastramento desses descontos. Samuel Braun, professor da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, pediu demissão após ter sido alvo da Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —ação que começou na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.

A operação policial mira golpes contra aposentados e pensionistas e foi deflagrada pela Polícia Federal e pela CGU (Controladoria-Geral da União). Os agentes miram no combate ao esquema nacional de descontos não autorizados em benefícios concedidos pelo INSS.

Stefanutto foi indicado ao cargo pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi. Durante a entrevista coletiva realizada na manhã de hoje, Lupi revelou que o presidente do INSS foi afastado após decisão judicial, mas que prefere aguardar o término das investigações e não jogar as pessoas na fogueira, segundo palavras dele.

O INSS devia ter agido para coibir essa falha, e esse é o grande problema: o INSS não implementou mudanças que coibissem esse tipo de desvio.

Pelo contrário. A denúncia diz que o presidente do INSS e os seus subordinados trabalhavam com meio-termo, que prevalecesse o direito dessas associações para descontar os 'beneficiários' e não os direitos dos 'beneficiados'.

O presidente do INSS, que agora está afastado, poderia ter saído imaculado dessa situação, se tivesse agido conforme os órgãos de fiscalização apontaram há dois anos. Samuel Braun, professor da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Resumo da operação

Segundo a Polícia Federal, além do presidente do INSS, foram afastados o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador geral ao suporte ao atendimento ao cliente e o coordenador geral de pagamentos e benefícios.

A operação contou com o apoio de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU e foi realizada em 13 estados: Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

Quem é Alessandro Stefanutto

Stefanutto, de 54 anos, é formado em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e foi indicado ao cargo de presidente do INSS em julho de 2023 por Carlos Lupi, ex-presidente do PDT. Na época, Stefanutto era filiado ao PSB, mas trocou de partido em janeiro deste ano.

Quando foi indicado à presidência do instituto, ocupava o cargo de Diretor de Finanças e Logística da autarquia previdenciária. Mas, antes disso, atuou como consultor para assuntos previdenciários no gabinete de transição do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro para o de Lula.

Ao tomar posse na presidência do instituto, em julho de 2023, Stefanutto dizia que sua meta era reduzir a fila de requerimentos de benefício. Ao substituir Glauco Wamburg, a fila contava 1,7 milhão de pessoas. Hoje, são mais de 2 milhões, segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social.

