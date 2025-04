(Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, está planejando poupar as montadoras de algumas tarifas, informou o Financial Times nesta quarta-feira, citando duas pessoas com conhecimento do assunto.

As autopeças seriam isentas das tarifas impostas às importações da China relativas ao fentanil e das tarifas cobradas sobre o aço e o alumínio, acrescentou a notícia.

((Reportagem de Costas Pitas; Edição de Jasper Ward)