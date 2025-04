Polícia estadual da Bósnia falha em tentativa de prisão do líder sérvio Dodik

Por Daria Sito-Sucic

SARAJEVO (Reuters) - A polícia estadual da Bósnia, Sipa, tentou prender nesta quarta-feira o líder separatista sérvio Milorad Dodik, procurado por atacar a ordem constitucional, mas foi detida por forças policiais armadas, disse uma porta-voz da Sipa.

O tribunal estadual emitiu um mandado de prisão para Dodik, presidente da República Sérvia autônoma da Bósnia, e dois de seus aliados próximos após eles ignorarem uma intimação na investigação da legislação separatista iniciada por eles e posteriormente suspensa pelo tribunal constitucional.

Apesar do mandado de prisão, Dodik continuou com suas atividades e viajou pela região dominada pelos sérvios, protegido por membros fortemente armados das forças policiais antiterroristas da região.

Ele chegou nesta quarta-feira à cidade de Sarajevo Oriental, na fronteira com a capital Sarajevo, onde fica a sede da Agência Estatal de Investigação e Proteção.

"Os agentes da Sipa tentaram hoje executar a ordem judicial e prender o presidente da República Sérvia (RS), Milorad Dodik, em Sarajevo Oriental", disse a porta-voz Jelena Miovcic à Reuters.

"Eles conversaram com os policiais da RS, que os alertaram que usariam a força, impedindo-os de executar as ordens."

Um repórter da Reuters não viu nenhum agente da Sipa em frente a escritório do governo em Sarajevo Oriental, onde Dodik chegou com sua comitiva, apenas membros da polícia da República Sérvia.

Dodik está no centro da maior crise política da Bósnia desde o fim da guerra do país na década de 1990. Ele foi condenado em fevereiro a um ano de prisão e banido da política por seis anos por desafiar as decisões do enviado internacional, cujo papel é impedir que a Bósnia multiétnica volte a entrar em conflito.

A disputa coloca Dodik e seus aliados Rússia e Sérvia contra os Estados Unidos e a União Europeia.

No mês passado, o tribunal ordenou a emissão de um mandado de prisão internacional para Dodik e seu assessor após eles viajarem para o exterior desafiando um mandado de prisão interno, mas a Interpol recusou o pedido de "alerta vermelho".

Defensor de longa data da secessão da Bósnia, Dodik havia iniciado uma legislação proibindo o Judiciário e a polícia estaduais de operar na região sérvia, mas o tribunal constitucional da Bósnia suspendeu temporariamente a iniciativa.

Os Estados Unidos e o Reino Unido sancionaram Dodik por violar os termos de um acordo de paz que encerrou a guerra do país entre 1992 e 1995.

No início deste mês, Alemanha e Áustria anunciaram que vão proibir Dodik e seus dois assessores de entrarem em seus territórios, acusando-o de ameaçar a segurança de seu frágil país e da região.

(Reportagem de Daria Sito-Sucic em Sarajevo)