Kim Jong-Un pede fortalecimento de forças nucleares na Coreia do Norte

O líder norte-coreano Kim Jong Un pediu o reforço das forças nucleares neste ano durante uma visita à base de produção de material nuclear e ao instituto de armas nucleares do país, informou a mídia estatal KCNA na quarta-feira (horário local).

Kim elogiou os cientistas e outros trabalhadores do local por terem alcançado "sucessos notáveis" e "resultados de produção surpreendentes" em seu trabalho no ano passado, enquanto era informado sobre o processo de produção de materiais nucleares para armas e seu plano para 2025 e além, disse a KCNA.

Kim pediu por mais sucesso na produção de materiais nucleares para armas neste ano e no fortalecimento das forças nucleares do país.

"Este ano é um ano crucial, pois é um divisor de águas no qual devemos realizar as tarefas no período importante, no curso da implementação da linha de reforço das forças nucleares", disse Kim, segundo a KCNA.