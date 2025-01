Jornalista crítico de Trump se demite ao vivo e deixa CNN após 18 anos

O jornalista americano Jim Acosta, conhecido por ser um dos mais críticos a Donald Trump, se demitiu ao vivo depois de 18 anos no ar pela CNN americana. Na emissora, ele atuou como âncora, repórter e correspondente na Casa Branca —onde começou sua relação conturbada com o presidente americano, ainda em 2018.

O que aconteceu

Troca de horário foi a gota d'água. Acosta, que apresentava um programa matinal na emissora, recusou uma proposta para ser transferido para um jornal que começaria na madrugada em cidades como Nova York e a capital, Washington.

Mudança de cidade fazia parte do pacote. Segundo a Associated Press, a CNN também transferiria o jornalista de cidade. Ele sairia da capital americana para Los Angeles, onde o novo programa iria ao ar às 21h no horário local, além de ser transmitido pelo canal internacional da emissora.

Movimento faz parte de plano de reestruturação. A CNN está promovendo uma reformulação em sua grade e prevê novos postos a outros apresentadores da casa. As mudanças também estão causando cortes, como os da última quinta (23), onde um grupo de 200 pessoas perderam seus empregos.

Emissora diz que as mudanças não tem relação com o momento político do país. A CNN americana é conhecida por ser um canal de alinhamento com os Democratas, de oposição a Trump.

Discurso resgatou fases importantes da carreira. Ao fim do programa, o apresentador relembrou momentos importantes de sua passagem pelo canal. Ele classificou como ponto alto de sua carreira ter acompanhado o ex-presidente Barack Obama a uma visita oficial a Cuba, em 2016. Na viagem, Acosta, que é filho de cubanos, teve a oportunidade de questionar Fidel Castro sobre presos políticos.

Como filho de um refugiado cubano, levei para casa a lição de que nunca é um bom momento para se curvar a um tirano Jim Acosta, jornalista

"Não ceder às mentiras" foi último pedido ao público. "Sempre acreditei que é função da imprensa responsabilizar o poder. Sempre tentei fazer isso na CNN e planejo continuar fazendo isso no futuro", disse Acosta. "Não ceda ao medo. Segure-se à verdade. E à esperança."

Trump celebrou demissão. Pelas redes sociais, o presidente disse que sua saída da emissora era uma "boa notícia" e afirmou que Acosta "é um grande perdedor que vai fracassar não importa onde ele acabe".

Ambos têm relação conturbada. Em 2018, enquanto cobria a primeira passagem do bilionário no comando do Executivo americano, Acosta e Trump discutiram durante uma coletiva de imprensa. O repórter perguntava sobre uma caravana de migrantes que tentava chegar ao território americano, o que foi classificado pelo presidente como uma invasão.

Acosta acabou suspenso das coletivas de imprensa. O jornalista também questionou Trump sobre a suposta influência russa nas eleições vencidas por ele em 2016. "A CNN deveria ter vergonha de você trabalhando para eles. Você é uma pessoa rude e terrível", respondeu o presidente.