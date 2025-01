Presidente do Banco Mundial adverte contra reação precipitada a medidas de Trump

Por Duncan Miriri

DAR ES SALAAM (Reuters) - Autoridades de todo o mundo não devem reagir de forma precipitada aos anúncios do novo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e devem estar preparados para defender seus argumentos, disse o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, à Reuters.

A primeira semana de Trump no cargo foi marcada por uma série de decretos e planos anunciados pelo novo presidente, que vão desde tarifas sobre Canadá, México e China até uma revisão de toda a assistência externa existente.

"Meu único conselho a todos é que não tenham muita pressa em responder ou julgar", disse Banga à Reuters em uma entrevista à margem da Cúpula de Energia da Missão 300 da África, na capital comercial da Tanzânia, Dar Es Salaam.

As autoridades devem esperar para ver quais políticas serão de fato implementadas, acrescentou Banga.

"Já tive contato com ele (Trump) no passado. Ele é um homem muito prático, entende de números, entende de alavancagem e entende de vantagens. Você tem que ir até ele e explicar o que você traz."

Os EUA e a Colômbia evitaram por pouco uma guerra comercial no domingo, depois que a Casa Branca disse que o terceiro maior parceiro comercial dos EUA na América Latina havia concordado em aceitar aeronaves militares que transportam migrantes deportados.

As medidas preliminares de Washington - agora suspensas - incluíam a imposição de tarifas elevadas e crescentes sobre todas as importações colombianas, a proibição de viagens e a revogação de vistos para funcionários do governo colombiano.

O Banco Mundial poderia sentir os efeitos de quaisquer restrições de viagem.

"Se os vistos deles não funcionarem, isso é um problema", disse Banga.

Questionado sobre a ordem de "interrupção do trabalho" emitida na sexta-feira pelo Departamento de Estado dos EUA sobre toda a assistência estrangeira existente e futura, Banga disse que o credor sediado em Washington "ainda" não foi afetado, pois opera de forma diferente da ajuda bilateral.