Picape secreta de Bezos: bilionário da Amazon trabalha em veículo elétrico

O protótipo de uma picape flagrado recentemente em Los Angeles, nos Estados Unidos, atiçou a curiosidade dos entusiastas do mundo automotivo: que veículo seria esse?

Após especulações, foi descoberto que o utilitário tem tração 100% elétrica e atualmente é desenvolvido pela Slate Auto, empresa apoiada pelo bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon.

A picape tem previsão de chegada ao mercado norte-americano em 2026, como preço inicial em torno US$ 25 mil (cerca de R$ 148 mil na conversão direta).

Uma startup de Michigan chamada Slate Auto está desenvolvendo uma picape elétrica de duas portas com lançamento previsto para 2026. Nada chama muito a atenção nisso, porém a verdadeira notícia está no fato de que a empresa é apoiada por ninguém menos do que Jeff Bezos.

O modelo é um dos veículos-conceito que a startup criou para mostrar a potenciais investidores em seu centro de design em Long Beach, na Califórnia.

A imagem do modelo foi publicada no Reddit e mostra a picape sendo descarregada de um contêiner em frente a um escritório. Segundo o autor da postagem, a foto foi feita em Los Angeles, também na Califórnia.

De acordo com a publicação TechCrunch, a Slate Auto foi formada em 2022. Desde então, vem recrutando talentos de montadoras tradicionais como Ford, GM e Stellantis, bem como de startups de veículos elétricos em dificuldades, como Fisker e Canoo.

A Slate Auto confirmou que irá divulgar novidades sobre seu futuro em 23 de abril.

Jeff Bezos é fundador da Amazon, e atualmente ocupa o posto de terceiro homem mais rico do mundo de acordo com a Forbes - sua fortuna é estimada em US$ 215 bilhões (cerca de R$ 1,26 trilhão).

