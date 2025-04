"Favoritismo não faz sentido": treinador do PSG descarta vantagem após vitória sobre Aston Villa

A vitória do Paris Saint-Germain (PSG) sobre o Aston Villa por 3 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, deixou o time francês em uma posição confortável para avançar à semifinal. No entanto, o treinador da equipe, Luis Enrique, descarta o favoritismo da equipe, apesar da ampla vantagem,

O jogo da última quarta-feira (9) no estádio Parque dos Príncipes confirmou a boa fase da equipe treinada pelo espanhol.

Depois de eliminar nas oitavas, de maneira até surpreendente, o Liverpool, na casa do adversário, o PSG tinha pela frente outro time inglês perigoso. Mas com a bola rolando, a estratégia do Aston Villa ficou muito clara desde o início: jogar com um bloco defensivo sólido e apostar nos contra-ataques. E deu certo, pelo menos em um primeiro momento. Com um erro do lateral esquerdo português Nuno Mendes, o Aston Villa puxou um contra-ataque rápido e Rogers abriu o placar.

Na área VIP das arquibancadas, o príncipe William, que veio de Londres com seu filho mais velho torcer para o time inglês, vibrou muito, cena que viralizou nas redes sociais. Torcedor do Aston Villa, o primeiro na sucessão do trono britânico explicou em entrevistas que fez questão de trazer George, de 11 anos, para viver uma experiência única, longe do país natal, e claro, transmitir sua paixão pelo esporte.

Mas a alegria do príncipe William, durou pouco. O PSG empatou logo na sequência, com um belo chute do atacante Doué, uma das revelações do time nesta temporada.

A virada veio no segundo tempo, com um belo chute do georgiano Kvaratskhelia, eleito o melhor em campo. Nos acréscimos, o lateral Nunes Mendes se redimiu e, num belo gol, decretou a goleada.

O zagueiro, de 22 anos, que tem sido um dos destaques da equipe nesta temporada, celebrou também a força e união do elenco, que já tinha conquistado por antecipação no final de semana o título de campeão francês.

"É uma equipe jovem, mas cheia de ambição, que dá tudo dentro de campo. Temos um bom coletivo e dá para ver isso dentro de campo. Somos muito unidos", afirma.

Outro jogador português da equipe, o meio campista Vitinha, também comentou a boa fase do PSG e destacou a solidariedade da equipe.

"Temos um grande coletivo. Todos atacam e todos defendem. Assim tudo fica mais fácil. É importante continuarmos assim, pois isso pode nos levar muito longe".

A satisfação dos jogadores do PSG contrasta com a frustração do time inglês, que veio a Paris em busca de um resultado e voltou para casa com uma missão agora bem mais difícil.

Ex-jogador do Paris Saint-Germain, o lateral esquerdo do Aston Villa, o francês Lucas Digne, analisou com muita frieza a partida. Ele reconheceu a superioridade do time adversário, e admitiu que o time inglês veio para se defender e jogar no contra-ataque.

"Esse era o nosso plano de jogo. No início, conseguimos abrir o placar, o que era praticamente a coisa mais difícil de fazer. Mas, é verdade que enfrentamos uma grande equipe, temos de admitir, e eles tiveram algumas ações brilhantes, como o chute de Désiré Doué, que foi incrível. Agora, cabe a nós revertermos a situação no jogo de volta", declarou Digne.

Euforia e prudência

A vitória trouxe euforia para a torcida e para a imprensa esportiva francesa. "Golpe de gênios", foi a manchete escolhida pelo L'Équipe para comentar a vitória conquistada por três golaços.

Foi uma "noite de artistas, com dribles inspirados e jogadas geniais", principalmente de Desiré Doué e Kvaratskhelia, comemorou o jornal, otimista com o resultado e com a vantagem adquirida com o placar elástico, que deveria, em tese, tranquilizar o clube, já que o time pode perder até com um gol de diferença para se classificar par a semifinal.

Mas o treinador da equipe, o experiente Luis Enrique, que tem no seu currículo a famosa "remontada" do Barcelona contra o PSG por 6 a 1, quando era técnico do time espanhol, é prudente. Ele evita a todo custo usar o termo favorito, apesar da grande vantagem que o PSG tem diante do adversário na próxima terça-feira, no jogo que será disputado em Birmingham, a casa do Aston Villa.

"Todos concordamos que o tema do favoritismo não faz muito sentido nesta competição. O que isso significa? Não importa o resultado, não importa se ganhamos, empatamos ou perdemos. Nosso objetivo em Birmingham é claro: tentar ganhar o jogo", diz o treinador.

Luis Enrique se referia à dura derrota de 2 a 1 do alemão Bayern de Munique, surpreendido em casa pela Inter de Milão, e também pelo resultado sofrido pelo Real Madrid contra o Arsenal, goleada de 3 a 0.

O vencedor desse confronto entre o time espanhol e a equipe inglesa, irá enfrentar na semifinal o PSG ou o Aston Villa.

A outra vaga na semi será definida após os confrontos entre a Inter de Milão e o Bayern e Barcelona contra o Borussia Dortmund. Com a vitória de 4 a 0 no jogo de ida, só uma catástrofe em Dortmund tira o Barça da semifinal da Liga dos Campeões. Os jogos serão disputados nas próximas terça (15) e quarta-feira (16).