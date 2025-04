Cratera na Marginal Tietê: até quando vai a interdição da via?

As obras de reparo na cratera que se abriu na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, ainda não foram concluídas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) esclarece que iniciou o processo de concretagem do local. Na sexta-feira, 11, havia informado que o prazo de conserto seria de três dias.

"O cronograma permanece o mesmo: com previsão de conclusão do serviço nesta segunda-feira, 14. A companhia pede desculpas pelos transtornos", disse.

O incidente ocorreu cerca de 400 metros antes da Ponte Atílio Fontana, no acesso da pista local para a central.

Na ocasião, a companhia informou que trabalhava para reparar a tampa do poço de visita, que está a oito metros de profundidade, e é um ponto de acesso utilizado para inspeções e limpeza da tubulação.

Desta forma, a via continua com interdição total da pista central nesta região, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), na altura da saída da Rodovia dos Bandeirantes, em razão da ocorrência do solapamento na pista no trecho sob responsabilidade da concessionária AutoBan.

Os motoristas devem seguir pelas pistas local e expressa. Sinalizações desde a Ponte Aricanduva orientam sobre a situação na Marginal Tietê.