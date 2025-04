Ataque russo com mísseis mata 32 pessoas na Ucrânia, diz Kiev

Por Max Hunder

Kiev (Reuters) - Dois mísseis balísticos russos atingiram o coração da cidade de Sumy, no norte da Ucrânia, neste domingo, matando 32 pessoas e ferindo mais de 80 no ataque mais mortal na Ucrânia neste ano, informou o governo de Kiev.

O presidente Volodymyr Zelenskiy exigiu uma resposta internacional dura contra Moscou em relação ao ataque.

Corpos estavam espalhados no chão no meio de uma rua da cidade perto de um ônibus destruído e carros queimados em um vídeo publicado por Zelenskiy nas redes sociais.

"Só canalhas podem agir assim. Tirando a vida de pessoas comuns", disse ele, observando que o ataque ocorreu no Domingo de Ramos, quando algumas pessoas estavam indo à igreja.

As autoridades russas não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O ataque ocorreu após outro ataque com mísseis, que matou 20 pessoas, incluindo nove crianças, no início deste mês, na cidade central ucraniana de Kryvyi Rih, cidade natal de Zelenskiy e longe das linhas de frente da guerra terrestre.

Sumy, com uma população de cerca de 250 mil habitantes e localizada a pouco mais de 25 km da fronteira com a Rússia, tornou-se uma cidade-guarnição quando as forças de Kiev lançaram uma incursão na Rússia em agosto passado, que tem sido amplamente repelida desde então.

As pessoas que foram atingidas pela ataque deste domingo estavam nas ruas ou dentro de carros, transportes públicos e prédios quando os mísseis atingiram o local, disse o ministro do Interior, Ihor Klymenko.

"Destruição deliberada de civis em um importante dia de festa da igreja", escreveu ele.

Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelenskiy, disse que os mísseis continham munições de fragmentação. "Os russos estão fazendo isso para matar o maior número possível de civis."

Maryana Bezuhla, uma parlamentar ucraniana conhecida por suas duras críticas públicas aos comandantes militares, sugeriu no aplicativo Telegram que o ataque ocorreu devido ao vazamento de informações sobre uma reunião de soldados.

A Reuters não conseguiu verificar essa informação.

A Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente detém quase 20% do território do país vizinho no leste e no sul. As forças russas têm avançado lentamente no leste.

(Reportagem de Max Hunder)