Como foi o 1º teste entre estações da linha que ligará Congonhas ao Morumbi

Um trem do monotrilho da Linha 17-Ouro do metrô de São Paulo, que ligará o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, fez sua primeira viagem teste entre estações na sexta-feira (24). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

O trem percorreu um trecho de aproximadamente 800 metros entre as futuras estações Washington Luís e Brooklin Paulista. A viagem foi feita com energia das baterias do veículo, o que, segundo o Metrô, permite movimentação autônoma de até 8 km para garantir segurança adicional em caso de falhas no fornecimento de energia.

Durante o teste, foram verificados aspectos técnicos do funcionamento do trem. Ao todo, a Linha 17-Ouro contará com cinco veículos que conseguem transportar 616 passageiros.

O primeiro trecho operacional, que ligará Congonhas ao Morumbi, deve ser inaugurado em 2026. O monotrilho ainda fará integração com a Linha 5-Lilás.

A expectativa do Governo de São Paulo é que a nova linha atenda a cerca de 100 mil passageiros diariamente. O monotrilho, que custará R$ 5,8 bilhões aos cofres estaduais, está em "fase avançada de implantação", segundo o Metrô.

Estação Varginha

Nesta segunda, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lançou a estação de trem Varginha da linha 9-Esmeralda. A estação funcionará provisoriamente com operação assistida.

Inauguração ocorre com 10 anos de atraso. O projeto foi lançado em 2012, com início das obras em 2013. Lançamento era esperado para o primeiro semestre de 2015. Desde então, a data foi prorrogada diversas vezes.

Estação fica na região da avenida Paulo Guilguer Reimberg. O lançamento faz parte do projeto de expansão da linha 9-Esmeralda, que liga Osasco, na região metropolitana, ao Grajaú, no extremo sul da capital paulista. Sem contar com a nova estação, a linha 9 tem 37,3 km de extensão.

Durante o evento, Tarcísio também informou que pediu estudos para extensão da linha até o distrito de Parelheiros.