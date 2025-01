EUA registram primeiro surto de gripe aviária H5N9 em aves

PARIS (Reuters) - Os Estados Unidos relataram seu primeiro surto de gripe aviária H5N9 em aves em uma fazenda de patos na Califórnia, informou a Organização Mundial da Saúde Animal (WOAH) nesta segunda-feira.

Autoridades norte-americanas também detectaram a cepa H5N1, mais comum, na mesma fazenda no condado de Merced, na Califórnia, informaram em um relatório à WOAH, sediada em Paris, acrescentando que as quase 119.000 aves da fazenda morreram até 2 de dezembro.

A influenza aviária altamente patogênica (HPAI), comumente chamada de gripe aviária, espalhou-se pelo mundo nos últimos anos, levando ao abate de centenas de milhões de aves. Ela também se espalhou por dezenas de espécies de mamíferos, incluindo vacas leiteiras nos EUA, e matou uma pessoa na Louisiana.

A cepa que causou mais danos nos últimos anos foi a H5N1. A H5N9 é mais rara.

"Este é o primeiro caso confirmado de HPAI H5N9 em aves domésticas nos Estados Unidos", disse o Departamento de Agricultura dos EUA no relatório para a WOAH.

"O Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal (APHIS) do USDA, em conjunto com as autoridades estaduais de saúde animal e vida selvagem, está conduzindo investigações epidemiológicas abrangentes e vigilância reforçada em resposta aos eventos relacionados à HPAI", acrescentou.

