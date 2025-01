Hamas liberta quatro reféns israelenses em troca de cerca de 200 palestinos detidos por Israel

O Hamas entregou neste sábado (25) à Cruz Vermelha Internacional quatro reféns israelenses capturadas em 7 de outubro de 2023. Em troca, segundo acordo de trégua iniciado há uma semana, Israel deve liberar 200 prisioneiros palestinos.

As jovens, com idades entre 19 e 20 anos, em uniforme cáqui, foram inicialmente expostas por alguns momentos em um palco montado especialmente pelo Hamas diante de dezenas de combatentes do Hamas e do Jihad Islâmico, além de centenas de habitantes da cidade de Gaza.

Elas foram em seguida entregues às equipes do CICR, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

As soldadas Naama Levy, Daniela Gilboa, Liri Albag e Karina Ariev estavam a serviço quando foram capturadas em 7 de outubro de 2023. Os israelenses as chamam de "tazpitanuyot", ou seja, observadoras ou sentinelas, como relata o correspondente da RFI em Jerusalém, Sami Boukhelifa.

Após essa troca, restam 26 reféns israelenses a serem libertados na primeira fase do acordo. Neste sábado pela manhã, o exército israelense declarou-se muito preocupado com o "destino" das duas últimas crianças detidas em Gaza.

Aguardando a liberação dos prisioneiros palestinos

Como estipulado no acordo, Israel deve liberar 50 prisioneiros palestinos para cada soldada israelense libertada. Nesse ritmo, Israel deve liberar 200 palestinos neste sábado, detidos em suas prisões, conforme o acordo de cessar-fogo que começou a ser implementado em 19 de janeiro.

Essa lista de prisioneiros, alguns dos quais serão enviados de volta para Gaza e outros para a Cisjordânia ocupada, inclui 120 condenados à prisão perpétua, entre os quais 70 deverão ser exilados fora dos territórios palestinos, como afirmou uma das fontes sob anonimato, dada a sensibilidade do tema.

Uma primeira troca ocorreu na semana passada. Nos termos dessa primeira fase do cessar-fogo, 33 reféns israelenses serão libertados em troca de 1900 palestinos.

O outro aspecto desse acordo envolve a retirada das forças israelenses do centro da Faixa de Gaza. Em teoria, a partir deste sábado, os habitantes de Gaza poderão se deslocar livremente pela região entre o sul e o norte. No entanto, eles estão proibidos de se aproximar da fronteira com Israel e com o Egito.

