Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em noticiário corporativo, PMIs e Trump

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 24/01/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores digerem o noticiário corporativo, dados de atividade (PMIs) locais e novos comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a questão tarifária.

Por volta das 7h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,19%, a 531,36 pontos.

Entre ações individuais, a da Burberry saltava quase 11% em Londres após a grife britânica divulgar receita trimestral melhor do que o esperado, favorecendo outras empresas do setor de luxo, como a Moncler (+5,3%) em Milão e a Christian Dior (+2,6%) em Paris.

Já no setor bancário italiano, o Banca Monte dei Paschi di Siena tombava 5% após fazer uma oferta de 13,3 bilhões para comprar o concorrente Mediobanca Banca di Credito Finanziario, que reagia com alta superior a 6%.

No noticiário macroeconômico, os PMIs preliminares de janeiro da Alemanha e do Reino Unido surpreenderam positivamente, enquanto os da zona do euro vieram mistos, com ganhos na indústria e recuo maior do que o previsto em serviços.

Investidores na Europa também repercutem as últimas falas de Trump sobre possíveis tarifas. Em entrevista à Fox News, o recém-empossado presidente dos EUA disse que preferiria não impor tarifas a produtos da China, em um comentário que ajudou a impulsionar a maior parte das bolsas asiáticas hoje, assim como a moeda chinesa, o yuan.

Às 7h36 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,90% e a de Frankfurt avançava 0,38%, enquanto a de Londres caía 0,34%. Já a de Milão tinha alta de 0,79%, a de Madri recuava 0,27% e a de Lisboa se mantinha perto da estabilidade.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires