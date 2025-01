Uruguaio Ronald Araújo renova com o Barcelona até 2031

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo renovou com o Barcelona até 30 de junho de 2031, anunciou o clube nesta quinta-feira (23).

Araújo, que completará 25 anos em março, tinha contrato até 2026. A assinatura do novo vínculo foi feita na presença do presidente do Barça, Joan Laporta, do vice-presidente, Rafa Yuste, e do diretor esportivo do clube, o ex-jogador luso-brasileiro Deco.

"Graças à sua mentalidade vencedora e seu talento defensivo, o zagueiro uruguaio rapidamente se tornou uma peça fundamental na equipe, sendo um dos melhores do mundo. Além disso, tem uma habilidade de se adaptar à lateral se necessário", escreveu o Barcelona em comunicado.

Araújo tem 154 jogos com a camisa do Barcelona, nos quais marcou oito gols e deu seis assistências. Em seis anos de clube, conquistou um Campeonato Espanhol (2023), uma Copa do Rei (2021) e duas Supercopas da Espanha (2023 e 2024).

A renovação pôs fim a meses de especulações, depois que as negociações passaram por diversos altos e baixos ao longo da atual temporada.

bur-dr/cl/cb/jb

© Agence France-Presse