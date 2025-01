Suspeitos de sequestro da modelo Luciana Curtis são presos em SP

Do UOL, em São Paulo

Suspeitos de fazerem parte da quadrilha que sequestrou a modelo Luciana Curtis e a família em São Paulo foram presos em operação da polícia nesta quinta-feira (23).

O que aconteceu

Doze mandados de prisão são cumpridos em São Paulo contra suspeitos de participação no crime. Entre os presos estão três mulheres, mas as identidades dos suspeitos não foram divulgadas pela polícia. Por isso, o UOL não encontrou a defesa deles até o momento.

Polícia chegou até os suspeitos após identificar uma mulher que recebia dinheiro da quadrilha por uma lotérica na qual ela trabalhava. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a mulher foi identificada ainda em novembro, pouco após o sequestro.

Além dos mandados de prisão, outros 14 mandados de busca e apreensão são cumpridos. A polícia busca por suspeitos nas cidades de São Paulo, Suzano e Guarulhos.

Relembre o caso

A modelo, o marido e uma das filhas, foram sequestrados após saírem de um restaurante, em 28 de novembro. Eles foram liberados no dia seguinte, após passarem a noite em cativeiro.

Trio passou cerca de 12 horas preso em um barraco, ao lado de cobras e escorpiões, na Brasilândia. O local foi descoberto pela Polícia Civil com ajuda do GPS do celular de uma das vítimas após eles terem sido soltos em uma rua da capital.

Sob ameaças, a família precisou fazer transações bancárias. O veículo da família desapareceu e um carro do mesmo modelo foi encontrado carbonizado na zona norte da cidade no dia seguinte. A suspeita é de que o carro seja de Luciana.