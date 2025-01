Qual é o melhor ketchup? Experimentamos 4 marcas e elegemos a mais gostosa

Ele vai bem na batatinha, no cachorro-quente, no hambúrguer e, claro, no strogonoff. O ketchup é um acompanhamento que desperta muitas paixões — e discórdias — e, por isso, o Guia de Compras UOL resolveu fazer um teste às escuras para eleger o melhor.

Foram selecionadas quatro marcas entre as mais vendidas nos supermercados:

Heinz

Hellman's

Hemmer

Quero

@uol Qual é o melhor ketchup? O Guia de Compras UOL fez um teste às cegas com as marcas mais vendidas e revelou o grande vencedor! Descubra agora qual conquistou o paladar dos nossos jornalistas. #teste #tiktokmefezcomprar #guiadecomprasuol #ketchup ? som original - uol

Quatro jornalistas do UOL experimentaram cada um dos ketchups sem saber a marca, primeiro usando uma colher e, depois, com uma batata frita. Ao final, deram notas de um a cinco para todos, que foram somadas para a definição do ranking. Confira a seguir qual se saiu melhor no teste.

1º lugar: Hemmer

Foi eleito o favorito por três dos quatro participantes do teste, que elogiaram o equilíbrio entre doçura e acidez, a presença mais marcante de condimentos no sabor e boa consistência do molho.

Tem o gosto mais equilibrado entre acidez e doçura, dá para sentir bem o tempero dele, a pimentinha. Ele agrega sabor ao alimento de uma forma mais equilibrada e sem muito amargor. Alessandro Reis, editor-assistente

Eu acho que esse é o sabor do ketchup quando eu penso nele. Ele tem o sabor equilibrado na medida certa. Rafaela Polo, redatora

Achei que ele tem a cor certa, um vermelho vibrante, a consistência bem cremosa e tem mais aquele sabor de tomate: ácido, mas na medida, e um azedinho no final que eu gosto. Julia Fernandes, editora-assistente

Por outro lado, um dos participantes criticou a consistência, que achou muito aguada, e afirmou que o sabor estava azedo demais para seu paladar.

Muito aguado e azedo, consistência estranha. Parece que misturaram com água e o sabor se perdeu ainda mais. Nem a batata salvou. Daniel Neves, editor

2º lugar: Hellman's

Para os jurados, esse ketchup tem um sabor mais ácido e azedinho, o que pode não agradar tanto quem prefere algo mais equilibrado ou puxado para o doce. No entanto, quando provado com a batata frita, o sabor se equilibrou e perdeu um pouco da acidez.

Esse ketchup é um pouco mais azedinho e ácido. Fica gostoso com a batata, que quebra um pouco do ácido. Alessandro Reis

Ele é um pouco ácido e azedinho no começo, mas fica doce no final. A acidez combinou com a batata. Julia Fernandes

3º lugar: Heinz

Ele foi o oposto do anterior, considerado o mais doce de todos pelos participantes do teste. Para a maioria, a consistência fica num meio-termo entre grossa e aguada e também não agradou muito.

Esse é o mais docinho de todos. Não tem nenhum toque ácido, pode ser bom para quem tem o paladar delicado. Rafaela Polo

É o mais doce dos quatro. A mistura entre o adocicado e a batata frita ficou bem gostosa e me agradou. Daniel Neves

4º lugar: Quero

Foi o que gerou maior divergência de opiniões. Um dos participantes o elegeu como seu favorito, mas os demais deram notas mais baixas, o que fez com que ficasse para trás no ranking geral.

Teve quem achou o sabor suave, artificial, doce demais e até com gosto de molho de tomate. Quanto à consistência, teve quem achou mais grossinha e mais aguada, mas todos destacaram a presença de pedacinhos de tomate, o que dá um aspecto mais rústico ao ketchup.

O mais suave dentre todos os testados, com boa consistência. A combinação com a batata ficou perfeita, dá para sentir o gosto do ketchup e da batata, ambos de forma suave. Daniel Neves

Tem sabor de molho de tomate, não me lembra o sabor do condimento quando penso em ketchup. Colocaria facilmente em um macarrão. Rafaela Polo

Ketchups 'escondem' grandes quantidades de açúcar

O sabor adocicado destacado pelos participantes do teste não é coincidência. Segundo Sari Fontana, cientista de alimentos e colunista de VivaBem, a maioria dos ketchups convencionais esconde grandes quantidades de açúcar, que pode compor até 20% da formulação.

Por isso, ela diz, muitos desses produtos hoje têm lupas de alerta em seus rótulos para "alto em açúcares" e também "alto em sódio".

O açúcar está escondido onde menos esperamos, e no fim do dia a soma de tudo o que consumimos pode resultar num exagero, prejudicando os objetivos de saúde. Sari Fontana, colunista de VivaBem e dona do perfil @lowcarbinspira

Ketchups que participaram do teste às escuras Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Como foram os testes

Os quatro ketchups foram colocados em potinhos plásticos e identificados apenas com letras de A a D para os participantes. Um por vez, os jurados experimentaram os ketchups puros, com auxílio de uma colher, e depois mergulhando uma batata frita no potinho.

Após provarem cada marca, os participantes bebiam um gole de água para limpar o paladar e, só então, experimentavam o próximo ketchup.

Ao final, eles deram para cada ketchup notas de um a cinco, que foram somadas para a elaboração desse ranking.

