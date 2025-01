Cabelo com menos frizz e oleosidade: testamos o spray antiumidade da Amend

Por favor, cabeleireiros, não me matem: nunca usei antitérmico em casa. Era xampu, condicionar e secador + chapinha. Um péssimo exemplo, eu sei. Até que descobri um spray antiumidade, que comecei a usar na esperança de acabar com o meu frizz, e me ajudou até com a oleosidade do cabelo.

Com os fios ainda úmidos após o banho, aplico algumas borrifadas do Fluído Antiumidade Amend Blindagem Essencial. Ele tem várias funções: diminuir o tempo de secagem, amenizar o frizz, bloquear a umidade e proteção térmica. E, olha, esse produto entrega o que promete.

O que eu achei

Reduz a oleosidade. Ele é realmente antiumidade. Já tomei chuvisco logo após lavar o cabelo e aplicá-lo e o efeito foi muito bom. Acredito que por esse motivo ele também ajude um pouco no controle da oleosidade dos fios. Sinto que minha lavagem dura mais, sabe?

Seca mais rápido mesmo. O produto se propõe a secar o cabelo mais rápido— e acho que funciona. Tenho fios finos e em pouca quantidade, mas percebi que a água evapora com mais facilidade ao utilizá-lo.

Tem um cheiro gostoso. Ótimo para finalizar o cabelo. E fica mesmo após você usar ferramentas quentes na cabeça.

Pontos de atenção

É um pouco pesado. Se você errar na quantidade, os fios podem ficar um pouco mais pesados e com pouco movimento. Por isso, é importante secar bem o cabelo ao usá-lo, sem deixar nenhuma parte úmida.

Quem pode gostar

Quem tem preguiça de secar o cabelo (levante a mão!) ou sofre com frizz, pode investir no produto e esperar bons resultados. Ele entrega o que promete - pelo menos fez isso no meu cabelo, que é fino, pouco volumoso e com alisamento químico.

Vale também para àquelas com cabelo oleoso. Às vezes, a gente tenta de tudo e nada resolve—é desesperador. Ele é uma boa opção de teste para saber se vai funcionar assim como foi no meu.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.