Ativistas projetam Musk com suposto gesto nazista em fábrica na Alemanha

Ativistas políticos projetaram em uma fábrica da Tesla nesta quarta-feira (22) a imagem do magnata Elon Musk fazendo um suposto gesto nazista durante a posse de Donald Trump.

O que aconteceu

A projeção foi feita na fábrica da Tesla em Berlim. O ato foi organizado e compartilhado por manifestantes do grupo alemão Center for Political Beauty e ativistas britânicos Leaded by Donkeys.

O vídeo de bilionário fazendo o gesto que se tornou viral foi exibido na estrutura. Philipp Ruch, fundador do Center for Political Beauty, disse em comentários à AFP que Musk fez "uma saudação a Hitler, assim como os neonazistas americanos vêm praticando há anos".

A palavra ''Heil'' também foi projetada na parede do local. Com a mesma fonte do logotipo da montadora, foi possível ver a mensagem ''Heil Tesla'' sendo formada, fazendo referência à saudação nazista que homenageava Adolf Hitler.

Os ativistas ainda criticaram Musk por apoiar partidos da extrema direita. ''São fábricas como essas que fizeram dele o homem mais rico do mundo. Agora, ele está usando dessa riqueza, bilhões de dólares acumulados com a venda de teslas, para promover partidos europeus de extrema-direita. Ele está declaradamente apoiando o partido AfD nas próximas eleições da Alemanha'', afirmaram.

Musk negou ter sido um gesto nazista

Musk bateu no peito com a mão direita e estendeu o braço em direção à plateia, repetindo o gesto para as pessoas atrás dele. Imediatamente, o ato realizado durante a posse do presidente Trump foi interpretado como uma saudação nazista.

Claire Aubin, historiadora especialista em nazismo nos EUA, afirmou que o gesto de Musk foi um "sieg heil". A expressão significa "viva a vitória" e era amplamente utilizada durante o regime nazista.

"Saudação nazista e muito agressiva", disse outra especialista. Em publicação no X, a professora Ruth Ben-Ghiat, especialista em fascismo, endossou a opinião dos colegas. O jornalista Mike Stuchberry, que ensinou a história da Alemanha nazista no país germânico e na Austrália, também afirmou que este foi um gesto em alusão a Hitler.

"Sinal totalmente desajeitado", diz outro historiador. Em publicação no X, Aaron Astor afirmou que Musk não fez saudação nazista. "É um sinal de mão socialmente desajeitado de um homem autista", disse.

Organização contra o antissemitismo defendeu Musk. A Anti-Defamation League (ADL) declarou que o gesto parecia ser apenas um movimento estranho de entusiasmo, não uma saudação nazista.

Gesto também levantou questionamentos na Alemanha, onde gestos como o de Musk podem resultar em multas ou prisão. Jornais como Sueddeutsche Zeitung e Frankfurter Allgemeine relataram que ele causou alvoroço ao realizar um "gesto semelhante à saudação de Hitler".

Musk respondeu às críticas com ironia. Ele afirmou que os ataques comparando-o a Hitler estão desgastados e precisam de "truques sujos melhores".