Suco de laranja com cenoura e maçã: para que serve e como tomar?

O suco de laranja com cenoura e maçã é uma bebida nutritiva, que contém vitamina C, betacaroteno, fibras e potássio. A laranja contribui com acidez e refrescância, enquanto a cenoura adiciona um toque terroso e a maçã oferece uma doçura natural.

A seguir, veja os benefícios do suco de laranja com cenoura e maçã e como consumi-lo.

1. Melhora a saúde da pele

O suco ajuda a hidratar a pele e proporciona ação antioxidante. Ele retarda o envelhecimento ao reduzir os danos causados pelos radicais livres. Também é rico em vitamina C, que auxilia na produção de colágeno, uma proteína importante para a estrutura e firmeza da pele.

2. Reforça o sistema imunológico

Por ter vitamina C e A, o suco ajuda na defesa imunológica do organismo. Além disso, outros compostos minerais e vitamínicos estão presentes apoiando a função imunológica. Sua ação antioxidante também ajuda a combater infecções.

3. Melhora a digestão

O suco contém fibras que regulam o trânsito intestinal. Além disso, a cenoura possui enzimas digestivas, e a laranja contém ácido cítrico. Ambos os compostos estimulam a produção de suco gástrico, favorecendo o processo digestivo.

4. É fonte de antioxidantes

Os componentes do suco garantem diferentes ações antioxidantes. Eles protegem as células dos radicais livres, reduzindo os danos oxidativos e a inflamação e garantindo proteção celular. Os principais elementos que garantem essa ação são: a vitamina C, o betacaroteno, os flavonoides e os polifenois.

5. Controla o colesterol

O suco é rico em fibras solúveis, como a pectina da maçã, que controla o colesterol. Contém também antioxidantes que reduzem a oxidação do colesterol "ruim" (LDL). Além disso, os fitonutrientes presentes auxiliam na melhoria do perfil lipídico.

6. Faz bem para os olhos

Bebida ajuda a prevenir doenças oculares. O betacaroteno, presente na cenoura, é convertido em vitamina A, essencial para a saúde dos olhos e prevenção da cegueira noturna. A vitamina C previne cataratas e a degeneração macular com o avanço da idade, enquanto os antioxidantes protegem as células oculares contra danos oxidativos. Além disso, a luteína e a zeaxantina protegem a retina, melhorando a saúde ocular.

7. Contribui com a saúde óssea

A vitamina C é fundamental para a produção de colágeno, essencial para a saúde óssea. O potássio, presente nas frutas, auxilia na manutenção da densidade óssea. Já a vitamina A favorece o crescimento e desenvolvimento dos ossos.

8. Aumenta a saciedade

As fibras presentes no suco são responsáveis por aumentar e prolongar a sensação de saciedade. Elas ajudam a retardar o processo de digestão, fazendo com que você se sinta satisfeito por mais tempo, o que contribui para o controle do apetite. Além disso, a combinação de nutrientes no suco também auxilia nesse processo.

Contraindicações

Pessoas com diabetes devem ter cuidado. Isso porque o suco contém açúcares naturais que podem afetar os níveis de glicose no sangue, sendo necessário consumi-lo com moderação.

Quem tem problemas digestivos ou sensibilidade gastrointestinal pode sentir desconforto. Isso ocorre por conta do teor de fibras e outros compostos presentes no suco.

Como consumir?

É recomendado tomar pela manhã ou entre as refeições, ajudando a fornecer energia e nutrientes ao longo do dia. Para aproveitar ao máximo seus benefícios, o ideal é consumi-lo imediatamente após o preparo, pois algumas vitaminas e nutrientes se perdem com o tempo.

Consumir cerca de 200 a 250 ml. A quantidade é considerada segura e benéfica para a maioria das pessoas.

Fonte: Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de pós-graduação da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).