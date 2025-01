Tarcísio cria conselho para políticas de prevenção às mudanças climáticas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lançou nesta quarta-feira (22) o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas.

O que aconteceu

Colegiado será composto por 18 membros, de forma tripartite. Ou seja, terá integrantes da gestão estadual, sociedade civil e municípios. A iniciativa será liderada pelas secretarias de Casa Civil e do Meio Ambiente.

Lançamento vem em meio a medidas do Donald Trump contra a agenda ambiental. Na segunda-feira (20), mesmo dia em que foi empossado, o presidente dos Estados Unidos anunciou a saída do país do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

Tarcísio é apoiador de Trump. No dia da posse, o governador postou um vídeo nas redes sociais em que colocava na cabeça um boné com a frase "Make América Great Again (Faça a América Grande Novamente)", símbolo da campanha e do movimento trumpista. A publicação ainda continha a frase "Grande dia!".

Principal objetivo do conselho será acompanhar a implementação da Política Estadual de Mudanças Climáticas. A estratégia reúne um conjunto de medidas para prevenção e enfrentamento de eventos climáticos extremos

No que diz respeito a mitigação de efeitos, adaptação climática, temos uma série de ações em andamento. Agora a gente vai avançar na questão da governança. Vamos dar passos importantes na questão da sustentabilidade para aproveitar oportunidades que estão aí

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de SP

Mais queimadas, menos recursos

São Paulo teve recorde histórico de incêndios florestais no ano passado. Segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o estado registrou, de janeiro a setembro, 7.296 queimadas, número maior do que toda a série histórica do órgão, iniciada em 1998.

Apesar de recorde em queimadas, governador diminuiu recursos para combate a incêndios em 2025. A proposta orçamentária enviada por Tarcísio, aprovada pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) no fim do ano passado, reduziu de R$ 3,3 milhões para R$ 2,97 milhões o orçamento da Operação São Paulo Sem Fogo, que atua na prevenção e combate a queimadas.