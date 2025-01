Gracyanne lamenta falta de sexo diário no BBB: ficar sem transar faz mal?

Gracyanne Barbosa contou que está sentindo falta de fazer sexo no BBB 25. "Eu quando quero alguma coisa fico muito estressada", disse ela para Thamires. Se chegar até o fim da competição, a musa fitness deve ficar 100 dias confinada.

Ficar muito tempo sem transar faz mal?

Ficar longos períodos sem transar não faz mal, mas períodos de celibato afetam o corpo e a mente humana. Não sentir desejo ou parar de transar por qualquer motivo só prejudica a saúde se isso for causa de sofrimento. A maioria das pesquisas científicas disponíveis conclui que a prática sexual parece favorecer a saúde física e mental como um todo.

Ao abster-se do sexo, seja por desejo próprio, seja pela ausência de parceria ou mesmo do autoerotismo, o corpo deixa de usufruir dos efeitos decorrentes dessa prática. Alguns deles são:

Sensação de prazer;

Redução da dor;

Qualidade do sono;

Melhora do sistema de defesa do corpo;

Aprimoramento do humor;

Envelhecimento "suave".

Um efeito imediato da atividade sexual é a sensação de prazer. Ela é definida como uma satisfação física e psicológica ou um contentamento derivado de todo tipo de interação sexual, o que inclui, mas não se limita às relações, carícias íntimas, masturbação, beijos, abraços, trocas de carícias, jogos sexuais, etc. A promoção dessas sensações positivas reforça o comportamento sexual e ainda melhora a autoestima, gerando um ciclo benéfico.

Quanto melhor for o sexo, melhor a qualidade do sono. Embora ainda não esteja totalmente esclarecido como uma coisa influencia a outra, tais conclusões partem da observação de que, em geral, quem dorme mal tende a ter uma pior performance sexual.

A sensação de bem-estar geral funciona como um escudo contra enfermidades. Já foi observado que transar 2 vezes por semana aumenta as taxas de IgA, um anticorpo que fica na linha de frente na batalha contra agentes causadores de doenças.

De modo geral, quem tem vida sexual ativa (inclusive por meio da masturbação) apresenta melhores humor e tolerância ao estresse. No dia seguinte a esse evento, as pessoas tendem a ter respostas mais positivas aos desafios do dia a dia.

A própria OMS esclarece que definir a saúde sexual é um trabalho em construção. No momento, os especialistas no assunto estabeleceram que ela deve ser entendida como um estado de bem-estar, físico, emocional, mental e social relacionado à sexualidade.

A verdade é que não existe um número mágico de relações sexuais que seja considerado normal ou mais recomendado. O importante é que o casal esteja alinhado e ambos consigam aproveitar quando acontecer.

* Com informações de reportagem publicada em 14/08/2024 e 30/05/2023