Grupo hoteleiro Accor supera expectativas de receita no 1º tri

Por Mateusz Rabiega e Dimitri Rhodes

(Reuters) - A Accor, maior grupo hoteleiro da Europa em portfólio, divulgou nesta quinta-feira um aumento maior que o esperado na receita do primeiro trimestre, citando demanda global sustentada no setor de hospitalidade apoiada por diversificação geográfica.

A operadora de marcas como Ibis e Novotel disse que a receita nos três meses até março atingiu 1,35 bilhão de euros, acima dos 1,24 bilhão de euros do ano anterior e dos 1,31 bilhão de euros previstos por analistas consultados pela empresa.

"Nosso posicionamento geográfico diversificado e liderança nos mercados mais promissores... nos permitem continuar a crescer em um ambiente geopolítico e econômico mais volátil", disse o presidente-executivo da Accor, Sébastien Bazin, em nota.

A receita na divisão de luxo da Accor, de crescimento mais rápido, subiu 17,9% no primeiro trimestre ante o ano anterior, superando o desempenho dos segmentos Premium, Midscale e Economy da operadora hoteleira.

"Em abril, a demanda está forte e será melhor do que a que observamos em março", disse a diretora financeira do grupo, Martine Gerow, em uma teleconferência com jornalistas.

"Para maio, a demanda também continua forte e em linha com nossas expectativas, mas temos menos visibilidade para junho."

A receita por quarto disponível da Accor, um dos principais indicadores de desempenho do setor, subiu 5%, para 69 euros no trimestre, impulsionada principalmente pelos preços e apoiada pelas taxas de ocupação, disse o grupo.