Paquistão fecha espaço aéreo para companhias aéreas indianas e adverte contra a violação do tratado sobre a água

Por Asif Shahzad e Ariba Shahid e Fayaz Bukhari

ISLAMABAD/SRINAGAR, Índia (Reuters) - O Paquistão fechou seu espaço aéreo para as companhias aéreas indianas e rejeitou a suspensão de Nova Délhi de um tratado crítico de compartilhamento de água nesta quinta-feira, em retaliação à resposta da Índia a um ataque mortal de militantes islâmicos contra turistas na Caxemira indiana.

Os anúncios de "olho por olho" levaram as relações entre os vizinhos com armas nucleares, que já travaram três guerras, ao nível mais baixo dos últimos anos.

A mais recente crise diplomática foi desencadeada pela morte de 26 homens em um destino turístico popular na Caxemira indiana na terça-feira, no pior ataque contra civis na Índia desde os tiroteios de 2008 em Mumbai.

Nova Délhi afirmou que havia elementos transfronteiriços no ataque e rebaixou os laços com o Paquistão na quarta-feira, suspendendo um tratado de 1960 sobre o compartilhamento das águas do rio Indo e fechando a única passagem terrestre entre os vizinhos.

A polícia indiana publicou avisos nomeando três suspeitos e dizendo que dois eram paquistaneses, mas Nova Délhi não ofereceu nenhuma prova dos vínculos ou compartilhou mais detalhes.

Na quinta-feira, o Paquistão disse que estava fechando seu espaço aéreo para as companhias aéreas de propriedade ou operadas pela Índia, suspendendo todo o comércio, inclusive através de terceiros países, e suspendendo os vistos especiais do sul da Ásia emitidos para cidadãos indianos.

Islamabad também exercerá o direito de manter todos os acordos bilaterais com a Índia, incluindo o Acordo de Simla de 1972, em suspenso até que Nova Délhi desista de "fomentar o terrorismo dentro do Paquistão", disse o gabinete do primeiro-ministro do Paquistão em um comunicado.

O Acordo de Simla foi assinado após a terceira guerra entre os dois países e estabelece princípios que devem reger as relações bilaterais, incluindo o respeito a uma linha de cessar-fogo na Caxemira.

Não houve resposta imediata de Nova Délhi ao anúncio do Paquistão.

Os títulos do governo do Paquistão, denominados em dólares, caíram mais de 4 centavos na quinta-feira, com a escalada das tensões.

A Caxemira, de maioria muçulmana, tem sido o centro da animosidade entre a Índia e o Paquistão, com ambos reivindicando-a totalmente e governando-a parcialmente. Ela foi a causa de duas de suas três guerras e também testemunhou uma insurgência sangrenta contra o domínio indiano.

Islamabad também afirmou que "rejeita veementemente" a suspensão do Tratado das Águas do Indo pela Índia e disse que qualquer tentativa de interromper ou desviar a água pertencente ao Paquistão seria considerada um "ato de guerra e respondida com força total em todo o espectro do poder nacional".

O tratado da água, mediado pelo Banco Mundial, dividiu o rio Indo e seus afluentes entre os vizinhos e regulamentou o compartilhamento da água. Até o momento, ele resistiu até mesmo às guerras entre os vizinhos.

O Paquistão depende muito da água que flui a jusante desse sistema fluvial da Índia para atender às suas necessidades de energia hidrelétrica e irrigação. A suspensão do tratado permitiria que a Índia negasse ao Paquistão sua parte das águas.

MODI SE COMPROMETE A PUNIR AGRESSORES

A resposta do Paquistão veio horas depois que o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, prometeu perseguir, rastrear e punir os militantes que separaram os homens entre os turistas na área de Pahalgam, na Caxemira, e os mataram a tiros.

Isso também ocorreu depois que o Ministério das Relações Exteriores da Índia anunciou a suspensão de todos os serviços de visto para os paquistaneses e revogou os vistos que já haviam sido emitidos.

Antes de seu discurso público em um evento no Estado de Bihar, no leste do país, Modi cruzou as mãos em oração em memória dos homens mortos na Caxemira, exortando milhares de pessoas reunidas no local a fazer o mesmo.

"Nós os perseguiremos até os confins da terra", disse Modi, sem se referir à identidade dos agressores ou citar o nome do Paquistão.

"Eles cometeram o erro de atacar a alma da Índia. Quero dizer claramente que aqueles que planejaram e executaram esse ataque serão punidos além de sua imaginação", disse Modi para os aplausos da multidão.

Modi convocou uma reunião com todos os partidos da oposição ainda nesta quinta-feira para informá-los sobre a resposta do governo ao ataque.

Em Nova Délhi, dezenas de manifestantes se reuniram do lado de fora da embaixada paquistanesa no enclave diplomático, gritando palavras de ordem e empurrando as barricadas da polícia.

Um filme estrelado pelo ator paquistanês Fawad Khan e pelo ator de Bollywood Vaani Kapoor não será lançado na Índia, informou a mídia local, citando fontes do Ministério da Informação federal.

As relações diplomáticas entre os dois países estavam fracas mesmo antes do anúncio das últimas medidas, pois o Paquistão havia expulsado o enviado da Índia e não havia colocado seu próprio embaixador em Nova Délhi depois que a Índia revogou o status semiautônomo da Caxemira em 2019.

O ataque de terça-feira é visto como um revés para o que Modi e seu Partido Bharatiya Janata, nacionalista hindu, projetaram como uma grande conquista ao revogar o status especial do Estado de Jammu e Caxemira e trazer paz e desenvolvimento para a região de maioria muçulmana, há muito tempo conturbada.

A Índia sempre acusou o Paquistão islâmico de envolvimento na insurgência na Caxemira, mas Islamabad afirma que apenas oferece apoio diplomático e moral à demanda por autodeterminação.

Dezenas de milhares de pessoas foram mortas na Caxemira desde o início da revolta em 1989, mas ela diminuiu nos últimos anos e o turismo aumentou na região.

(Reportagem de Asif Shahzad e Ariba Shahid, em Islamabad, Fayaz Bukhari e Shivam Patel, em Srinagar)