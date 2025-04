João Fonseca vence Moller e avança à 2ª rodada do Masters 1000 de Madri

O tenista brasileiro João Fonseca, atual número 65 do ranking mundial, derrotou com tranquilidade o dinamarquês Elmer Moller (nº 114) por 6-2 e 6-3 nesta quinta-feira (24) no Masters 1000 de Madri e avançou para a segunda fase do torneio.

Fonseca vai enfrentar na próxima rodada o americano Tommy Paul, 12º colocado do ranking da ATP.

O carioca, que venceu no final do ano passado o NextGen Masters, que reúne os melhores jovens jogadores do circuito, vem se revelando uma das sensações da temporada e tem gerado enorme expectativa.

O tenista de 18 anos já tem um título ATP no currículo, conquistado em fevereiro no torneio de Buenos Aires, no saibro, a mesma superfície onde o Masters 1000 da capital espanhola é disputado.

--- Resultados desta quinta-feira do ATP Masters 1000 de Madri:

1ª rodada (simples masculino):

João Fonseca (BRA) x Elmer Mœller (DIN) 6-2, 6-3

Luciano Darderi (ITA) x Quentin Halys (FRA) 6-4, 6-4

Alexandre Muller (FRA) x David Goffin (BEL) 6-3, 3-6, 1-0 (abandono)

Damir Dzumhur (BIH) x Mattia Bellucci (ITA) 4-6, 6-4, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) x Borna Coric (CRO) 4-6, 6-4, 7-5

Lorenzo Sonego (ITA) x Miomir Kecmanovic (SRB) 6-4, 7-6 (7/5)

Kei Nishikori (JPN) x Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 3-6, 6-3

Jan-Lennard Struff (ALE) x Botic van de Zandschulp (HOL) 7-5, 2-6, 4-1 (abandono)

Tomás Etcheverry (ARG) x Hamad Medjedovic (SRB) 6-4, 6-7 (4/7), 6-4

Nicolas Jarry (CHI) x Daniel Altmaier (ALE) 6-3, 6-2

Cameron Norrie (GBR) x Martín Landaluce (ESP) 6-7 (4/7), 7-5, 6-4

Gabriel Diallo (CAN) x Zizou Bergs (BEL) 6-1, 6-2

