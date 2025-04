Sanofi registra vendas e lucro acima do esperado no 1º trimestre, com melhora de demanda

Dow Jones Newswires 24/04/2025 14h51 A Sanofi, farmacêutica francesa, registrou lucro operacional de 2,90 bilhões de euros sobre vendas de 9,89 bilhões de euros, devido à maior demanda pelo anti-inflamatório Dupixent, acima da projeção da Visible Alpha, de lucro de 2,68 bilhões de euros sobre vendas de 9,64 bilhões de euros. As vendas do Dupixent registraram 3,48 bilhões de euros, acima das expectativas dos analistas, que esperavam vendas a 3,44 bilhões de euros. A farmacêutica manteve sua projeção para o ano. O diretor financeiro da Sanofi, François-Xavier Roger, afirmou que a empresa está considerando investimentos adicionais na fabricação de medicamentos nos EUA.