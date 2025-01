China não busca superávit comercial mas está disposta a equilibrar o comércio, afirma vice-premiê

DAVOS, SUÍÇA (Reuters) - A China não busca um superávit comercial e está disposta a importar produtos e serviços mais competitivos e de alta qualidade para equilibrar o comércio, disse Ding Xuexiang, vice-premiê do país, nesta terça-feira.

Na 55ª reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Ding disse que a globalização econômica não é um jogo de soma zero, mas um processo de benefício mútuo e progresso compartilhado.

"O protecionismo não leva a lugar algum, e não há vencedores em uma guerra comercial", disse Ding, chamando o multilateralismo de "o caminho certo para manter a paz mundial e promover o desenvolvimento humano".

Os comentários de Ding foram feitos no momento em que as autoridades chinesas intensificam os esforços para estimular a economia em meio a preocupações com possíveis aumentos de tarifas dos Estados Unidos após a posse do presidente Donald Trump em 20 de janeiro.

Trump inesperadamente deixou de aplicar tarifas sobre a China em seu primeiro dia na Casa Branca.

(Reportagem de Julie Zhu)