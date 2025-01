'Brasileiro quer TV maior': LG promete 97 polegadas e fábrica de R$ 1,8 bi

Alguns dos próximos planos da LG no Brasil são: trazer uma televisão gigante, OLED de 97 polegadas, e inaugurar uma fábrica de geladeiras no Sul do país.

Quem garante é Daniel Song, presidente da empresa no Brasil e América Latina, com quem o Guia de Compras UOL conversou com exclusividade durante a CES 2025 (Consumer Electronics Show), a maior feira de tecnologia do mundo.

O consumidor brasileiro está procurando tamanhos maiores de televisão. Tradicionalmente, ele comprava de 32 a 43 polegadas, por conta do preço e do espaço. Agora, está procurando tamanhos maiores, entre 50 e 65. Este ano, acho que vai haver muito mais demanda para 70, 75. É uma evolução muito clara.

"Agora, nosso foco é trazer uma OLED 4K de 97 polegadas, ainda este ano. Mas depois vamos trazer a 77 polegadas transparente, possivelmente em 2026", completou. Também podemos esperar uma QNED (miniLED) de 100 polegadas — as três estavam em exibição na feira.

Ele não revelou qualquer informação sobre valores — mas devem ser bem elevados, visto que são produtos enormes, inéditos e voltados a um público restrito.

Daniel Song, presidente da LG no Brasil e América Latina Imagem: UOL

Fábrica de R$ 1,8 bilhão

A LG fechou 2024 com um crescimento de 9% por aqui, após um resultado ruim nos dois anos anteriores. "Para 2025, queremos dois dígitos, ou seja, no mínimo 10%", afirmou Song. Além da venda de TVs e monitores, que é o carro-chefe da empresa, a meta é crescer em linha branca e ar condicionado.

Entre os esforços, está a instalação de sua segunda fábrica no país (há uma de telas em Manaus), na cidade de Fazenda Rio Grande, nos arredores de Curitiba, Paraná, para produção de refrigeradores.

Queremos produzir linha branca no Brasil há muito tempo. Faz uns 15 anos que esperamos o melhor momento e finalmente decidimos inaugurar em 2026. Daniel Song

Segundo ele, o investimento é de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão). "É muito mais do que nossa concorrente investiu. Nossa fábrica será muito moderna, muito automatizada."

O objetivo é produzir aparelhos com bastante tecnologia agregada, para competir com "duas marcas mais tradicionais que há muito tempo fazem negócios de linha branca no Brasil".

"Estudamos muito a necessidade dos brasileiros e vamos incluir funções que eles vão gostar muito", disse Song.

Os produtos fabricados por aqui poderão ser exportados para países vizinhos, como a Argentina, e no futuro, a fábrica pode ser expandida para outras linhas, como as lava e seca.

TV OLED 77 polegadas com tela transparente Imagem: Marcella Duarte/UOL

