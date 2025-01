Após notificação da AGU, TikTok remove vídeo fake de Haddad sobre 'taxar pobres'

O Tik Tok excluiu um vídeo manipulado por inteligência artificial que atribuía ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarações falsas sobre "taxação de pobres". A remoção foi realizada após a Advocacia-Geral da União (AGU) intimar a rede social a tirar o vídeo do ar em 24 horas.

A notificação foi enviada na noite da segunda-feira, 20.

O vídeo já havia sido excluído na manhã desta terça, segundo a AGU.

Os advogados da União argumentaram que a postagem tem caráter enganoso e fraudulento.

"A análise do material evidencia a falsidade das informações por meio de alterações perceptíveis na movimentação labial e discrepâncias no timbre de voz, típicas de conteúdos forjados com o uso de inteligência artificial generativa", diz um trecho do documento.

A AGU ressaltou que a publicação já havia sido retirada do ar e foi repostada pelo mesmo usuário.