Professor: Trump gritou 'truco' para China sem ter o cacife necessário

O presidente americano, Donald Trump, gritou "truco" para a China sem ao menos ter o cacife necessário, ao impor tarifas de 34% para produtos do país asiático, analisou o professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan no UOL News, do Canal UOL. Gritar "truco!" no jogo de cartas significa aumentar a aposta dos pontos daquela jogada, mas pode revelar ainda um possível blefe.

Ele gritou truco sem ter, efetivamente, o cacife necessário. A bala na agulha quem tem é o chinês. Isso não há dúvida nenhuma. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Na terça, Trump anunciou um "tarifaço" global sobre impostos cobrados das importações, com outros produtos brasileiros sendo taxados em ao menos 10%. A data foi nomeada pelo republicano como o "dia de libertação". O governo Lula (PT) reagiu dizendo que irá tomar todas as medidas possíveis para proteger as empresas nacionais.

O republicano informou a sua nova política comercial, adotando a regra da reciprocidade entre os países. Para isso, portanto, adotará critérios de como os produtos americanos são taxados no exterior. A meta é a de começar a corrigir o déficit de US$ 1,2 trilhão que o país soma com o resto do mundo.

Hoje, a China anunciou que imporá tarifas adicionais de 34% sobre importações dos EUA em retaliação às tarifas do mesmo valor reveladas por Trump. A partir do dia 10 de abril, serão 34% para produtos que se somam às taxas existentes.

Ao Canal UOL, o professor disse que produtores do agronegócio americano —um dos setores que mais apoiaram Trump nas eleições— devem sofrer com as novas tarifações impostas.

Quando você olha para dentro dos Estados Unidos, a base de apoio americana, a base de apoio do Trump, é essencialmente o agronegócio. São eles que serão os maiores perdedores. A soja aqui já subiu de preço. O preço no Porto de Santos já subiu.

Isso acontece porque eles [os chineses] são os grandes compradores de soja americana. O valor é US$ 164 bilhões. Isso vai ser uma festa para os demais produtores [dentre eles, os produtores brasileiros].

E vai ser uma pressão muito forte interna nos Estados Unidos. Se a gente acha que é só aqui no Brasil que tem bancada ruralista, estamos muito mal-informados. A China tem alternativas para todos os fornecedores. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Ao traçar comparação com o jogo do truco, o professor afirmou ainda que os Estados Unidos devem piscar o olho primeiro — neste jogo, piscar o olho é um sinal que indica que você tem a carta de paus (a carta com maior valor, também conhecida como "zap" ou "gato").

De alguma forma, quem vai piscar [o olho] primeiro vai ser quem sofrer pressão interna mais forte. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

Josias: Milei mostra ser patriota 'mequetrefe' e puxa-saco de Trump

No UOL News, o colunista Josias de Souza disse que, ao evitar criticar as novas tarifas impostas por Donald Trump, o presidente da Argentina, Javier Milei, revela ser um patriota mequetrefe e exercita o seu puxa-saquismo ao presidente americano.

Mas, num primeiro momento, o sujeito se ajoelhar desse jeito, parece um patriotismo mequetrefe, uma submissão que não orna com os deveres de um Presidente da República. Mas, como sabemos todos, a exemplo de [Jair] Bolsonaro, o Milei é um puxa-saco de primeira hora. Ele está exercitando o seu puxa-saquismo. Josias de Souza, colunista do UOL

Ontem, no evento American Patriots Gala, organizado em Mar-a-Lago (Flórida), anunciou que está oferecendo adotar medidas para permitir um fluxo maior de cerca de 50 produtos com os Estados Unidos. A medida seria adotada por meio de uma "harmonização das tarifas", segundo ele.

O conservador afirmou ainda que está já negociando com os americanos uma forma pela qual as barreiras de seu país possam ser desfeitas aos produtos dos EUA e que seja estabelecida uma "parceria estratégica".

