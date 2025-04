Nos EUA, republicanos avançam com cortes de impostos de Trump enquanto tarifas entram em vigor

Os republicanos do Senado dos Estados Unidos estão seguindo em frente com seus planos de trilhões de dólares em extensões de cortes de impostos e novas isenções, aproximando-se de uma votação orçamentária crucial para avançar a agenda legislativa do presidente Donald Trump, no momento em que seus planos comerciais provocaram uma forte queda em Wall Street.

Espera-se que os legisladores votem na manhã de sábado uma estrutura fiscal para as reduções de impostos de Trump e novos gastos propostos para segurança e as forças armadas.

Os democratas usarão uma sessão que durará a noite toda para forçar os republicanos a votarem em questões politicamente incômodas, como Medicaid, Previdência Social, tarifas e política tributária.

A aprovação da estrutura seria um passo importante para os republicanos, que estão lutando para superar as diferenças internas sobre a disposição dos legisladores em tolerar déficits orçamentários crescentes e seu apetite por cortes de gastos.

No entanto, o plano do Senado adia decisões importantes sobre a profundidade dos cortes de gastos, e o partido republicano deve, eventualmente, discuti-las.

A combinação de cortes de impostos e tarifas deslocaria a carga tributária dos EUA para os consumidores de todos os níveis de renda e não só para as famílias de renda mais alta, que pagam grande parte do imposto de renda. Fonte: Dow Jones Newswires.