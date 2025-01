Trump nomeia republicano Mark Uyeda como presidente interino da SEC, diz Casa Branca

Por Chris Prentice

(Reuters) - O recém-empossado presidente norte-americano, Donald Trump, nomeou Mark Uyeda, um membro republicano da SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, para ser o presidente interino da agência, informou a Casa Branca nesta segunda-feira.

Uyeda assume o lugar de Gary Gensler, presidente da SEC durante o governo do ex-presidente Joe Biden, cujo programa de trabalho ambicioso o levou a entrar em conflito com Wall Street e com a indústria de criptoativos.

Trump afirmou que indicará o ex-comissário da SEC, Paul Atkins, para comandar a agência em caráter permanente. Atkins, para quem tanto Uyeda quanto a atual comissária da SEC, Hester Peirce, já trabalharam na agência, deve dar uma guinada brusca em relação à forma como o governo Biden supervisionava os mercados de capitais.

Gensler, que renunciou nesta segunda-feira, promulgou dezenas de regras com o objetivo de aumentar a transparência, reduzir riscos e eliminar conflitos de interesse em Wall Street. Ele também processou várias empresas de criptomoeda que, segundo ele, estavam desrespeitando as regras da SEC.

Fontes disseram neste mês que Peirce e Uyeda devem iniciar ainda nesta semana uma reformulação da política de criptomoedas, conforme noticiado pela Reuters.

O gabinete de Uyeda não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Comissário republicano da SEC desde junho de 2022, Uyeda tem criticado a abordagem de Gensler para a formulação e aplicação de regras.

"A mudança iminente de governo dará à SEC a chance de redefinir sua agenda regulatória para se concentrar na formação de capital e na inovação, ao mesmo tempo em que protege os investidores, como os idosos, de golpistas que os fraudam", disse Uyeda à Reuters em novembro.

A nomeação de Uyeda deve ser bem recebida pelas empresas de criptomoeda, já que ele tem criticado a SEC por não oferecer orientação sobre como as empresas de criptomoeda podem se registrar na agência. Ele chamou a abordagem da agência de "desastre para toda a indústria" em uma entrevista à Fox Business em outubro.

Durante seu tempo na SEC, Uyeda pediu que a agência aliviasse o que ele chamou de ônus regulatórios que impediam as empresas de abrir o capital e defendeu regras claras para ativos digitais.

(Reportagem de Chris Prentice e Douglas Gillison)