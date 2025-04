Kremlin diz que resultados imediatos não são possíveis após Trump exigir progresso na Ucrânia

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse neste domingo que os contatos com a equipe do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estavam progredindo muito bem, mas que era muito cedo para esperar resultados imediatos devido ao nível de danos causados às relações pelo antecessor de Trump, Joe Biden.

Trump, que diz querer ser lembrado como um pacificador, disse repetidamente que quer acabar com o "banho de sangue" da guerra de três anos na Ucrânia.

Depois que seu enviado especial Steve Witkoff conversou com o presidente Vladimir Putin, Trump disse no sábado que as discussões visando acabar com a guerra podem estar indo bem, mas "chega um ponto em que você tem que se conter ou ficar quieto".

"Tudo está indo muito bem", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, ao repórter mais proeminente do Kremlin na televisão estatal russa, Pavel Zarubin, quando questionado sobre as diferentes visões sobre o estado das relações entre Moscou e Washington.

Contatos estavam em andamento em vários níveis, disse Peskov, inclusive por meio do Ministério das Relações Exteriores, agências de inteligência e do enviado de investimentos de Putin, Kirill Dmitriev.

"Mas, é claro, é impossível esperar resultados instantâneos", disse Peskov, citando o que ele chamou de danos causados às relações bilaterais sob Biden.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 desencadeou o pior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba de 1962 — que é considerada o momento em que as duas superpotências da Guerra Fria chegaram mais perto de uma guerra nuclear intencional.

Enquanto Witkoff conversava com Putin na sexta-feira na antiga capital imperial russa, São Petersburgo, sobre a busca por um acordo de paz para a Ucrânia, Trump disse à Rússia para "se mexer".

Putin foi mostrado na TV estatal cumprimentando Witkoff, que levou a mão ao coração em saudação, no início das negociações, e agências de notícias estatais disseram mais tarde que elas duraram mais de quatro horas.

Questionado se uma reunião entre Putin e Trump estava se aproximando, Peskov disse que as duas potências estavam "caminhando juntas por esse caminho com muita paciência", mas que tentar restaurar as relações exigia um trabalho sério e meticuloso.

Líderes europeus e a Ucrânia descrevem a invasão de 2022 como uma apropriação de terras ao estilo imperial por Putin, e líderes europeus têm exigido repetidamente que a Rússia seja derrotada no campo de batalha, embora as forças de Moscou controlem quase um quinto da Ucrânia.

Putin descreve a guerra na Ucrânia como parte de uma batalha contra um Ocidente em declínio, que, segundo ele, humilhou a Rússia depois da queda do Muro de Berlim em 1989, ao ampliar a aliança militar da Otan e invadir o que ele considera a esfera de influência de Moscou, incluindo a Ucrânia.

(Reportagem da Reuters)