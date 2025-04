Papa Francisco faz breve aparição após missa do Domingo de Ramos

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco fez uma breve aparição na Praça de São Pedro neste domingo, no final da missa do Domingo de Ramos, cumprimentando a multidão de sua cadeira de rodas enquanto continua se recuperando de uma pneumonia dupla.

"Feliz Domingo de Ramos, Feliz Semana Santa", disse o papa, antes de retornar ao Vaticano, parando ocasionalmente para conversar com os fiéis, incluindo um grupo de freiras.

Diferentemente do domingo passado, quando fez sua primeira aparição pública desde que recebeu alta do hospital há três semanas, o papa não estava recebendo oxigênio por meio de uma pequena mangueira sob o nariz.

Francis, de 88 anos, recebeu alta do hospital em 23 de março, após passar cinco semanas sendo tratado de uma infecção pulmonar que, mais tarde, seu médico disse que quase o matou.

Sua equipe médica o incentivou a tirar dois meses de repouso, e o papa inicialmente permaneceu recluso após retornar para casa. No entanto, em um sinal de que pode estar se sentindo mais forte, ele fez quatro aparições não anunciadas na semana passada e também se encontrou brevemente com o Rei Charles e a Rainha Camilla, do Reino Unido.

Ainda não se sabe o quanto ele participará da próxima Semana Santa, a semana mais importante do calendário da Igreja, repleta de serviços e eventos.

(Reportagem de Crispian Balmer)