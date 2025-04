Reino Unido anuncia pacote bilionário de ajuda para exportadores

O Reino Unido anunciou, neste domingo (13), que desbloqueará um pacote de ajuda de 20 bilhões de libras (152 bilhões de reais) para as empresas do país, em uma tentativa de amortizar o impacto da guerra comercial desencadeada pelas tarifas americanas.

O novo pacote de ajudas permitirá ao organismo público UK Export Finance "ampliar seu apoio" às empresas britânicas, indicou um comunicado do Ministério das Finanças, que aponta que a quantia total do fundo é de 80 bilhões de libras (608 bilhões de reais).

"Milhares de empresas devem se beneficiar dessa iniciativa, incluindo aquelas diretamente afetadas pelas tarifas, como marcas britânicas emblemáticas como a Rolls Royce", acrescentou o comunicado.

"O mundo muda, por isso é mais importante do que nunca apoiar nossas empresas de renome mundial", declarou a ministra das Finanças Rachel Reeves, citada no comunicado.

Os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre as importações de aço, alumínio e veículos. A isso se acrescenta uma tarifa universal de 10%.

Na quarta-feira, o presidente americano, Donald Trump, ofereceu, contudo, um breve respiro a quase 60 parceiros comerciais, dando uma "pausa" de 90 dias na aplicação das novas tarifas.

O Reino Unido está há várias semanas negociando um acordo com os Estados Unidos. O ministro do Comércio, Jonathan Reynolds, indicou neste domingo na Sky News que as "negociações" continuavam e que "todas as opções" seguiam sobre a mesa caso não consiga um acordo.

adm/rl/sag/meb/dd/aa

© Agence France-Presse