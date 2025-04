Brasil precisa congelar salário mínimo por seis anos, diz Armínio Fraga

O economista Armínio Fraga afirmou que o Brasil precisa congelar o salário mínimo "em termos reais" por seis anos. No sábado, o ex-presidente do Banco Central (1999-2003) participou da Brazil Conference, evento que ocorre neste fim de semana na Universidade de Harvard e no MIT (Massachusetts Institute of Technology), em Cambridge, nos Estados Unidos.

O que ele disse

Economista diz que país precisaria congelar o salário mínimo. Armínio Fraga falou sobre a necessidade de o país fazer um aperto fiscal e sobre o gasto público no país, que vai em boa parte para pagar a previdência. Para ele, seria necessário "congelar o salário mínimo em termos reais" por seis anos.

Onde está o dinheiro no Brasil? Uma conta gigante é a previdência, e ela está piorando assustadoramente, todos os estudos mostram, são regras que precisam ser refeitas.

Armínio Fraga, economista

Armínio também falou sobre a necessidade de uma 'reforma radical' no Estado. "O gasto com folha de pagamentos e previdência no Brasil chega a 80%, é um ponto completamente fora da curva", disse.

Posicionamento dos Estados Unidos assusta. Ao comentar o posicionamento recente do presidente dos EUA Donald Trump, Fraga disse que fica assustado. "Quando vejo o presidente dos Estados Unidos maltratando, humilhando o Canadá, o México, fico assustado. Onde vamos desse jeito?", disse.

O melhor no momento é o Brasil manter independência. "O Brasil tem que manter certa independência, e ficar mais cuidadoso nas suas posições", disse.



* A repórter viajou a convite da organização da Brazil Conference em Harvard